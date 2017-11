EL MAESTRO A POCAS HORAS DEL PARTIDO

No venimos a probar, venimos a poner un equipo con jugadores que tengan cosas que mostrar”, dijo Óscar Tabárez en la conferencia de prensa que ofreció a los medios de comunicación en Varsovia.

Tabárez, que expresó su satisfacción personal por estar en Polonia y por “enfrentar a una selección histórica, que además ha crecido mucho en los últimos tiempos y así lo revela el ranking FIFA y su clasificación al Mundial”, valoró el cotejo amistoso que tiene por delante.

Para el entrenador de la selección uruguaya el equipo polaco “es un rival significativo que nos va a permitir sacar conclusiones valiosas”.

En lo que concierne a la chance que tendrán los futbolistas más nuevos de ganarse un lugar en la lista definitiva por los trabajos que desarrollen en estos dos amistosos, el DT contestó: “Jugadores nuevos desde hace tres partidos tenemos muchísimos. Este es un equipo que ha recibido muchos futbolistas que previamente han demostrado en ligas europeas exigentes su crecimiento. Y están cumpliendo”.

Indicó que para este cotejo contra Polonia “hay uno (futbolista) que es debutante absoluto en este período y hay otros que no han tenido la posibilidad de debutar y no lo descarto. Uno viene con un plan pero no es absoluto, porque para nosotros estos partidos son muy importantes”.

En tal sentido subrayó: “No venimos a probar, venimos a poner un equipo con jugadores que tengan cosas que mostrar y para conseguir esos objetivos tenemos que estar seguros. Ya lo venimos pensando hace tiempo y lo estamos tratando de definir en estas horas, así que en el entrenamiento final de esta tarde le diremos a los jugadores el equipo”.

Al hablar del nivel de Polonia, Tabárez insistió: “La característica del fútbol mundial es la paridad, más allá de que algunas selecciones han estado en el tope de la clasificación de FIFA durante mucho tiempo, eso es muy cambiante, pero el hecho de que Polonia sea cabeza de serie habla del momento que tiene comparativamente con otras selecciones. Es un reflejo del poderío colectivo del rival que tenemos en este momento”