DOS DIPUTADOS : se prometieron arreglar todo “en la esquina”.

Una reunión de bancada del Frente Amplio —convocada para tratar el planteo político del Partido Nacional por la reestructura del Banco República— terminó en un fuerte cruce entre dos diputados oficialistas. Hay diferencias con el cierre de sucursales dispuesto por la administración de Jorge Polgar.

El cortocircuito se produjo sobre la noche del pasado miércoles entre los diputados Darío Pérez (Liga Federal) y Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Durante un cuarto intermedio solicitado en la Cámara de Representantes, discutieron acerca de la conveniencia de habilitar el planteo político solicitado por el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez. Allí ambos hablaron de resolver el tema “en la esquina” del Palacio Legislativo, pero no se llegó a tal extremo por la intervención de otros compañeros de bancada.

Umpiérrez planteó como asunto político la situación del Banco República y la reestructura que pretende implementar el Directorio, que sostuvo “es un ataque directo a la población del interior”. Frente a este pedido, el oficialismo reunió la bancada para definir si habilitaba o no el tratamiento del tema.

Pérez dijo que si el Frente no quería tratar en sala la reestructura del Banco República iba a votar lo propuesto por el Partido Nacional. Luego de hacer estos comentarios el legislador pensaba retirarse de la bancada, pero se quedó a escuchar a sus compañeros a pedido del diputado Darcy de los Santos.

En determinado momento, Caggiani dijo a Pérez que “no se pueden entrar temas por la ventana”, en referencia a que el asunto no estaba dentro de la agenda oficialista. “¿Lo estás diciendo por mí?”, preguntó Pérez. Caggiani aclaró que hablaba del sector, pero comenzó una discusión donde ambos se prometieron arreglar todo “en la esquina”. Fue allí que intervino el coordinador de la bancada Carlos Varela (Asamblea Uruguay) para bajar la tensión y apaciguar los ánimos, contaron a El País participantes del encuentro.

Caggiani era partidario de no habilitar la discusión al entender que el Partido Nacional “hacía política” con el planteo. Consultados por El País, el diputado Pérez prefirió no hacer comentarios sobre la discusión, mientras que Caggiani no pudo ser ubicado.

En sala, Varela explicó que votaron en contra de la moción del Partido Nacional porque “ahora no estábamos preparados para discutir”, pero aclaró que “no rehusamos el debate” y propuso sumar el tema al orden del día de la sesión del 15 de noviembre, lo que recibió el apoyo de todos los legisladores.

En tanto, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti se refirió en Facebook a la necesidad de dar “un debate en serio y programado con toda la información” el próximo 15. El legislador consignó que la votación de la moción de los nacionalistas salió negativa 30 en 79, porque a esa hora le faltaron a la oposición 19 legisladores.