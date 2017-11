Colectivos de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales

AMBIENTALMENTE INACEPTABLE, SALINAS DE ALMIRON.

Desde hace un año nuestra organización (Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales) viene trasladando al Ejecutivo Departamental de Paysandú, la preocupación por la situación de colapso en la red cloacal de termas, ocasionada a raíz de la conexión del Hotel Salinas de Almirón a dicha red.

El Hotel Salinas de Almirón arroja todas las aguas negras al Arroyo Guayabos sin ningún tratamiento. Como lo reconoce el director de Promoción y Desarrollo en nota del 29/11/17 del diario El Telégrafo.

Todo el vertido del Hotel antes mencionado está conectado improvisadamente en el motel Municipal número 8, que debe permanecer la mayoría del tiempo sin alquilar por los derrames que se generan. Hay que imaginarse un complejo de más de 60 habitaciones descargando en una pequeña cámara.

Nuestro colectivo ha solicitado acceso al proyecto de tratamiento de efluentes cloacales del Hotel, si lo hubiera. Hasta el momento no hemos encontrado respuesta ni compromiso en esta preocupante problemática por parte del ejecutivo Departamental, ni del Hotel.

Como lugareños y convencidos de que Termas de Almirón es realmente un bien de todos que queremos y debemos proteger, señalamos al Hotel Salinas de Almirón como el responsable del desastre ambiental que genera en el arroyo Guayabos .

Residentes y vecinos depositan en nuestra Organización la confianza para que aportemos a la solución de esta situación. Es por eso que ya denunciamos directamente a DINAMA este atentado a la salud humana, al agua y a la biodiversidad.

Creemos que actitudes mezquinas y soberbias como la del director de Promoción y Desarrollo Guillermo Acosta no colaboran en nada, ninguneando y amenazando a integrantes de nuestro colectivo. Los teléfonos descompuestos son una constante por estos días ,los directores no atienden los reclamos que desde la sociedad civil planteamos ,no, nos, escuchan .

También, canalizaremos denuncias al MSP (Ministerio de Salud Pública) y estamos esperando que los cargos de confianza política, que son funcionarios públicos, de la Intendencia de Paysandú, respondan nuestros llamados y analicen las propuestas que venimos acercando para mejorar la ineficiente gestión en Termas de Almirón.

Colectivo de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales .

Contacto : Marcelo Fender 099944416.

Carlos Santos 099873069.