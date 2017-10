Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 162. (Precio del barril de crudo) “Habemus orus negris”

Pero le digo que le ponga la firma Vecina, ahí, en la línea punteada. El próximo congreso de Intendentes, la próxima reunión de Presidentes o reunión de cúpula, como quiera llamarla, la asamblea de Clubes y hasta las reuniones que cada tanto arman los gremialistas del Pit-Cnt, esas juntadas a tomar mate y a intentar solucionar el mundo, todas ésas cosas, de seguro y no tando errado, se van a hacer en Paysandú, ta clavau!! Punta del este pasó a ser la ciudad número 2 en el paisito. Ahora todo el Jet Set porteño quiere ir a nadar en el “oro negro” que ta sacando dicha tierra sanducera. Pero mi vieja le voy aconsejando que se vayan apurando, porque ya lo dijo el Dr. Guillermo Caraballo, beneplácito Intendente de dicho Departamento, el hombre ya ta hablando de independizarse de nuestro paisito, parece que los sanduceros quieren hacer la gran Catalunya. ¿Qué no? Se filtraron varios audios del jerarca departamental, anunciando que formarían una sociedad única, con fines de lucro, grandes fines, autónoma de todo Gobierno. Que se yo, pa mi que se le fue la moto a Don Guillermo, ta, dicen que, después de descubrir la noticia del petróleo, lo primero que hizo el hombre fue reabrir la “Casita del Parque”, pa festejar como se debe; vecinos informaron que volvieron a ver humo en las chimeneas de la empresa de cerveza “Norteña”, la cual ya la estaría pintando de verde, porque al parecer, dicha Intendencia habría comprado la Heineken directamente. Tonces, clavau, se juntaron a festejar y ahí, con unas copas de más, el Guille se destapó con frases del estilo: “pero mire si vamos a seguir dejándonos que éste Gobierno corrupto nos siga desangrando, claro, como ahora tenemos plata…”; o sino, a viva voz, y mientras sonaba, en vivo, Karina “La Princesita” (por más plata que tengas, si naciste terraja…), a viva voz, el Intendente, parado arriba de una mesa, con la corbata como vincha, abrazado a una muchacha y a una chela, gritaba: “Viva la República Oriental de Paysandú!!”, y el “Guapo” Larrañaga, que a ésa altura ya taba tirado en un sillón, con un pedo como pa apartar caballos, casi inconsciente, levantaba su botellita de medio y balbuceaba un “viva”, después bajaba la botella y seguía dormitando, babeando, despatarrado en dicho sillón. A raíz de éste descubrimiento petrolístico, los futbolistas Suárez y Cavani, declararon que ellos siempre se consideraron más de Paysandú que de Salto, y tenemos información fidedigna de que ambos estarían tramitando un cambio de ciudadanía. El que se ta dando de puntapiés en la zona inguinal, a diestra y siniestra, aura que dice, el Raúlito Sendic. Justo que hace unos meses se fue de Ancap y salta esto del petróleo, la torta que se perdió el hombre es increíble!! Igual el ex vice es muy hábil, y ya taría con la idea de desarrollar una estratagema como para que algún porcentaje de las ganancias por el refinamiento de dicha sustancia, vaya para el subsidio que le dieron al gurí. Es como gato macho soltero, siempre cae parado. Buena va a estar la próxima “Fiesta de la Cerveza”, como espectáculos van a venir Lucas Sugo, Copla Alta, 4 en línea, Justin Timberlake y cierran los Rolling Stones. Mc. Donald´s, Burguer King, Star y Buck´s Café y Hooter´s, ya pidieron los pliegos y las condiciones pa poner un stand en dicha fiesta. Se filtraron los nombres de los presentadores de los espectáculos en el escenario mayor, entre otros estarían: Ben Afleck, Al Pacino, Ema Tomphson Julia Robert y el Colo de “Agitando una más”. Por favores recibidos, dicen. Bueno al parecer las próximas reuniones entre la Mutual de Futbolistas y el movimiento “MUQN”, al parecer, se tarían llevando a cabo en un yate de lujo que ta parado en la ribera del río Uruguay, propiedad de la Comarca Sanducera; entre otros temas se estaría votando la vuelta a 1era división, sin jugar en divisionales menores, del desaparecido “Paysandú Bella Vista”, el cual traería como técnico a Pep Guardiola y al tridente MSN, solo pa jugar el campeonato local. Se nos fue pa arriba el “Paysa”, dios quiera que dicho descubrimiento sirva pa algo, así sea bajar el combustible unos pesos. Aunque es bien sabido y visto que, éste Gobierno, no da puntada sin hilo, si baja el combustible, a la suba de la leche y de la carne, se le suma Antel, Ute, Ose, la yerba, los alquileres, el gas… paro de maestros, de futbolistas, de transporte, etc etc.

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado.

Facebook: Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor.

@postedehumor