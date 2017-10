LOS HECHOS SON HECHOS, Y EL 1 DE NOVIEMBRE GUICHON PIERDE LA CATEGORIA

Pueden decir cualquier cosa, pero los hechos son hechos, fue lo expresado por el funcionario Luis Ferrero que fue contundente, al dirigirse a los presentes, cuando funcionarios de la sucursal del Banco de la República de nuestra ciudad, apoyados masivamente por clientes y vecinos de toda la región, cuando en el dia de ayer realizaron ayer una asamblea abierta frente a la sucursal del BROU en 18 de Julio y Dr. Penza frente a la Junta Departamental y el juzgado local.

la manifestación fue en reclamo del cambio de categoría de la sucursal, que no tendrá más gerente y dependerá administrativamente de la sucursal de Young. funcionarios expresaron a los medios “llegó una resolución donde dice que la sucursal de Guichón baja de categoría y pasa a ser microbanca o categoría 4, perdemos la gerencia y la sucursal madre va a ser Young”, afirmando que “esto trae aparejado la reducción de actividades”.

El BROU de Guichón, es el epicentro de una extensa zona que cubre y tiene como clientes a vecinos de Algorta, , Pandule, Orgoroso, Piedras Coloradas como asi también Merinos, Piñera, Morató y Tres Arboles , Tiatucura, Arbolito, como tambien las colonias Juan Gutiérrez, Pintos Viana,

Según EL GUICHONENSE, pudo saber que el 1 de noviembre seia el dia que el BROU sucursal Guichon, pasaria a Microbanca, perdiendo la categoria, y que ya se hicieron el traslado de mas de 20 carpetas de clientes medianos que pasaron a las gerencias de Young y Paysandú.

Estos clientes que habian elegido Guichón, ahora podran solo hacer tramites en nuestra ciudad y cuando se genere préstamos y negocios tendran que viajar a esas sucursales, y no como hasta ahora solucionar todo en Guichón.

funcionarios expresaron que “El cliente no se tiene que movilizar, nos trae todo acá, los balances, los certificados y nosotros hacemos el trabajo de siempre, pero ahora tenemos el plus de pasar por teléfono o por correo electrónico al encargado de la ficha de ese cliente para que, si necesita dinero, ellos (Young o Paysandú) generen un número de préstamo que el cliente lo firma acá”.

Otros de los inconvenientes que se tendrá que el jefe no tendrá firma para las tarjetas, lo cual toda la documentación tendrá que enviarse a Young y la autorización vendrá del gerente de esa Sucursal.-

ademas los funcionarios expresaron que el Banco ha tenido momentos criticos, pero que casualmente no lo es en estos tiempos ya que hoy la Sucursal esta dando ganancias,

“no dieron ninguna justificación para el cambio, incluso Guichón durante muchísimos años dio pérdidas, y ahora que estamos dando ganancias nos pasan a microbanca o sucursal 4. Es un tema de reestructura según la visión que tienen del banco de irnos sacando de donde la gente nos necesita, que es el interior profundo. El rol de fomento y social que el banco tiene que cumplir está desapareciendo”.

Además, no tienen certeza del futuro, en cuanto “por ahora nos dicen que vamos a trabajar los cinco días de la semana, y esperamos que así sea”.

En la sucursal de Young trabajan siete personas, cinco administrativos y dos porteros, y no está previsto que baje el número con este cambio”, y recordó que “no estamos hablando de los sueldos ni reivindicación salarial, el tema es que el banco se está retirando de algunos lugares”.