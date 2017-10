SAMPAOLI LO HABIA AVISADO

Chile vive un momento de cimbronazo puro tras la eliminación del Mundial de Rusia 2018 y Jorge Sampaoli volvió a ser protagonista tras un artículo periodistico publicado por el diario local “Las Últimas Noticias”, donde se transcriben declaraciones de una charla informal del argentino, cuando aún era DT de la “roja” (2015) y habló de los excesos de sus jugadores.

En la nota titulada la “Profecía de Don Sampa”, el periodista Sergio Gilbert revela lo que pensaba el actual entrenador albiceleste de varios de sus jugadores:

Eduardo Vargas: “Cada vez que lo veo llegar a Chile, está peor que antes”.

Matías Fernández: “Ya no da para jugar al nivel que quiero que juegue la Selección”.

Mauricio Pinilla: “Solo piensa en las fiestas cuando lo nomino”.

Arturo Vidal: “Es para especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual, con ayuda de quien era nuestro chofer del bus, él y otros se consiguieron una botella de whisky. Al chofer lo tuve que despedir a pesar de que sabía que el culpable era Vidal”.

Alexis Sánchez: “A veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar desayuno, sin hablar con nadie”.

Gary Medel: “Le gusta salir y divertirse, pero ya no bebe”.

Claudio Bravo: “A él lo hacen poner la cara pero son otros, lo de la Banda Pitillo, los que lideran el equipo”.

“Si seguimos así, sin hacer nada, y no realizamos cambios profundos, es difícil que Chile llegue al Mundial de Rusia”, asegura que afirmó en forma premonitoria Sampaoli al finalizar el artículo.