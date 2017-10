Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 159. (Nace Gordiano I, emperador Romano)

“Perros calientes”

Boby!!! Andá pa las casa te digo!! Fua, ando cansado sí. Es que esto de andar corriendo de un lado pal otro, estresa y agota. Y clavau que ando escapando!! Vos harías lo mismo, si tuvieras un poquito de honor!! Mirá Forlán, es por un tema de orgullo, entendés? Te aguanto que me laven a mano y no me lleven a bañarme por ahí, porque en definitiva uno conoce la realidad económica en las casas de cada uno y como que no ta la cosa como pa andar saliendo , una vez a la semana, a que te bañen y enjuaguen; por eso acepto que sea cada tanto, con manguera y jabón bull dog, que me deja el pelo brillante, así me pillo delante del resto de los canes de la cuadra. Acepto comer las pastillas Dogui, de la bolsa esa de 7 kilos, mezcladas con polenta Salamanca a $17 el medio kilo, de esa que va pa cualquier canasta por lo barata, con algún hueso entreverau, a principio de mes, porque al final ni la polenta aparece, siempre la bendita pastillita esa que no califica ni como golosina, ni como alimento, ni como remedio… incomible, pero lo acepto. Uno hasta puede llegar a aceptar que lo encadenen, por mi maldito vicio de bajar ropa de la cuerda… eso es culpa de la vestimenta esa, que se menea con el viento, que me mira y me dice: “dale linda, vení, bajame, soy tuya, mordeme, jugá conmigo…”; y uno se tienta con eso!! Y si ando suelta, bue… no puedo con la condición. Entonces me encajan el collar y la cadena de rehabilitación, cual drogadicto en tratamiento, pa que no recaiga en ese pecado, mandado por el mismísimo diablo de los perros. Boby!! No seas boludo y andate pa dentro, que si te agarran así, sin nada, la vas a pasar más pior mijo!! No seas terco!! No puedo con la vida de éste tipo vo!! Y pa pior viene y me lleva la carga, y yo en celo… A éste si lo agarran, lo pican pa hacer panchos. Bue ta, Forlán, te decía, acepto lo que venga por parte de mis amorosos amos, hasta el nombre que me encajaron, “Mostaza”… es lo que hay. Bueno, pero por lo menos “Forlán”, es hasta conocido, además te pareces al propio futbolista y todo… no, no lo eligió la chica no, el Pelado fue el que propuso el nombre y la Gorda lo secundó, les pareció gracioso… claro, ustedes porque no tienen que vivir con éste nombre!! Me salva que soy preciosa, y cada vez que salgo a la calle, ladran suspirando los vecinos, que sino… Acepto todo, menos que me pongan un chip en la espalda!! ¿Acaso me vieron cara de celular? Voy a pasar a ser un can dual sim? Qué se piensan? Que me van a encajar un coso de reconocimiento así como así por que tengan ganas? Es anti constitucional el aparatejo ése, están cortando mi libertad de movimiento perruno!! Lo último que falta que me pongan GPS también!! Y además que sale un huevo el cuestión, como $500. Lo raro es que si lo comprás en la China, entre costo y envío, sale un dólar y algo, póngale $40… pa dónde va la diferencia de $460? Ya empezamos a financiar campañas? Y además piensan encajarle el coso a todos los perros, qué hace entonces la Vieja González que cada animal que anda en la vuelta lo mete pa la casa? Perros, gatos y algún que otro marido que ande por ahí. Va a andar gastando toda la plata que le da el Mides, en chip pa perros, apenas si le da pa comprar un par de kilos de puntina de arroz pa alimentarlos. Un día me invitaron a un cumpleaños de uno de ellos, les llevé un “Canito” de regalo, lloraban aullando de alegría. Ella no precisa un chip, ella sabe perfectamente dónde andan sus animales… galgueando de hambre por ahí. ¿Porqué no aplican ésa misma tecnología en sujetos o elementos que verdaderamente precisan ser rastreados? Además terrible negocio sería, la Argentina ya tiene varios compradores, a saber: Wanda Nara pidió como un par de docenas, pa ponerle al Icardi, pa saber dónde anda… ese sí que es pícaro!! La A.F.A. (Asociación de Fútbol Argentino), quiere comprar varios pa ponerle a los delanteros de su Selección porque no tienen ni idea dónde están. Lástima que no salió antes, sino le encajábamos uno en la tarjeta corporativa del Raúl, y así sabíamos dónde la pasaba. Y que le pongan uno al Bicho Bonomi, en la barba, pa buscarle la pera. Y encájenlen el cuestión a todos los chorros esos que la Policía agarra y suelta al toque, pa ver si los logran contener de alguna manera!! Ya ladro pa que llamen al S.O.S. Canino pa levantar una queja. Boby, que te parió, andá pa las casa perro bobo que te van a agarrar mijo!!!

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado.

