PROHIBIDO EMOCIONARSE

Por los pasillos del Complejo de la AUF caminaban los dos jóvenes disfrutando su momento en la selección cuando la voz del Maestro los sorprendió. “Federico, Rodrigo… ¿Pueden venir? Necesito hablar con ustedes”. Federico Valverde y Rodrigo Bentancur fueron al encuentro. Y el técnico comenzó a hablarles de lo que iban a vivir mañana.

“Ustedes van a ver abuelitas con una banderita chiquitita, sola, saliendo a alentar, a veces apoyada en un bastón, a ver pasar el ómnibus de la selección. O padres con niños en los hombros, y los niños gritando, algunos llorando de emoción. De eso hay que protegerse. Ninguno de ustedes tiene que bajar la cortina ni meterse debajo del asiento (del ómnibus), pero hay que ir preparado para ir disfrutando eso y que nos los afecte en el juego”.

Óscar Washington Tabárez trasmitió a los jóvenes los mismos conceptos que ya les había dicho a los veteranos que hoy cuentan con mil batallas. Y por estas horas, donde la mayor parte del país da por concretada la clasificación al Mundial, al técnico ataca el tema de no subestimar al rival.

“Bolivia tiene algún punto de contacto con el último rival que tuvimos (Venezuela). Un equipo que está eliminado, no tiene la presión de los que buscan la posibilidad de clasificar y eso lo hace peligroso. Nosotros basamos nuestras observaciones en el partido que jugaron con Perú donde hicieron buen partido. Y nosotros como creemos que todo pasa la única cuenta que hacemos es ganarle a Bolivia, todo lo demás, los matemáticos que hacen cálculos son alivios, como mecanismos de autodefensas”, comenzó diciendo Tabárez en la conferencia.

Agregó: “Los aspectos emocionales y los pensamientos pueden influir y nosotros no nos consideramos clasificados hasta que le ganamos a Bolivia. Y vamos a procurar que los pensamientos sean los adecuados y que no nos emocionemos inadecuadamente. Y menos antes del partido. Estamos en eso, hablando de esas cosas con los futbolistas y procurando una especie de ‘entrenamiento’ mental, para que entremos en la actitud justa”.

El técnico señaló: “Por eso no nos creemos ciertas cosas, que estamos clasificados o que va a ser un trámite Bolivia. De antemano no, porque es peligroso. La prédica mía es tratar de convencer a los futbolistas que tengan esa precaución, en definitiva, que no den ventajas”.

Y reveló un secreto de la interna: “Se daba la posibilidad de venir clasificados y yo había preparado un discurso para buscar elementos de motivación porque lo de Jordania (empate 0 a 0 en el Centenario) me quedó acá (se señala la garganta). Esta gente que va a ir al Estadio es la que nos ha dado para adelante siempre. Nos debemos a la gente”. REFERI