La prensa argentina teme la gran catástrofe: “Estamos jodidos”

Argentina volvió a fallar y las opciones se agotan para una selección que coquetea peligrosamente con la ausencia en el Mundial de Rusia del próximo verano. Esta noche, el conjunto albiceleste no pudo pasar del empate a cero en La Bombonera ante Perú y se la jugará en la madrugada del martes al miércoles contra Ecuador. Un triunfo le daría, como mínimo, la repesca ante Nueva Zelanda, pero la confianza en los de Sampaoli disminuye según pasan los encuentros.

De hecho, parte de la prensa argentina advierte de la peligrosidad que tiene jugarse el pase del Mundial en Quito, en un estadio (Olímpico Atahualpa) que está a 2.750 metros sobre el nivel del mar.

El medio más duro con el empate ante Perú fue Olé en su versión digital. “Estamos jodidos”. Así de contundente fue el mensaje lanzado por Twitter nada más terminar el encuentro en Buenos Aires. “¡Por Dios, no entró!”, tituló la crónica el diario en su versión web. Olé lamenta la falta de puntería de Argentina y la presión que tienen ahora los futbolistas. “Otra vez sopa, otra vez sin goles, el gran problema en las Eliminatorias… La Selección generó más de diez ocasiones de gol pero no pudo con Perú en la Bombonera… Pesan las piernas, pesan las manos para escribir, pesa la historia que se mete en cada jugada que tiene que salir y no sale”. Olé se mostró más optimista después en la ‘tapa’ de papel y apeló a la unión para sortear el problema al que se enfrentan: “Una vida más. Si le ganamos a Ecuador en la altura de Quito aseguramos el repechaje. ¡Hay que meterla!”.

TyC Sports ve a Argentina “contra las cuerdas” y muestra su preocupación. “Hoy está fuera del Mundial”. A la albiceleste sólo le vale ganar ante Ecuador o “esperar un milagro”. Además, este medio recalca una imagen que se volvió a repetir: la mirada perdida de Messi al término del encuentro. “Lionel Messi se mostró agobiado y con la mirada pérdida tras el 0-0 frente a Perú”.

Clarín se mostró algo más optimista aunque recalcó las miserias que arrastra el equipo en la eliminatoria. “La casa era nueva. El equipo y el esquema, también. Pero se repitió lo de las últimas presentaciones. En la Bombonera, la Selección Argentina no se reencontró con el gol”.

Aun así confía en que todo se resuelva en Ecuador. “Se jugará todo ante Ecuador. Aunque la necesidad pasa por ganar, aun perdiendo (por un gol menos que Perú y sin que Paraguay obtenga la victoria) todavía tendrá una mínima esperanza de acceder al repechaje”.

“Dios es peruano”

El agobio de Argentina contrasta con la ilusión de Perú después del punto cosechado en La Bombonera, que les deja quintos en puestos de repesca aunque se la jugará ante Colombia en la última jornada. La ‘Blanquirroja’ se aferró al palo que dio Messi y la prensa del país se hizo eco. “Dios es peruano”, se pudo leer en Depor.Ese diario después celebró el “puntazo en La Bombonera”.