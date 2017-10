SUBSIDIO PARA SENDIC

“Es justo que lo reciba”. Así se definió la presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky, sobre el subsidio que solicitó el exvicepresidente Raúl Sendic luego de haber desempeñado su cargo por 31 de los 60 meses que le corresponderían. Ayer, ella se dio el gusto y firmó una resolución otorgándole el pago del mismo a partir de ahora, confirmaron a El País fuentes cercanas a la jerarca.

“El subsidio es como un seguro de paro, como cualquier persona que termina una cuestión laboral y tiene un tiempo, no es más que eso, lo que pasa es que esto se dio en medio de una situación con otros ribetes y entonces probablemente eso haya sido la causa de la polémica”, sostuvo la vicepresidenta.

En la última reunión de los coordinadores de los partidos con Topolansky, que tuvo lugar el lunes 2, ella había insistido en que dispone de un informe jurídico elaborado por sus asesores que la habilita a disponer el pago porque desde que renunció Sendic tiene derecho a cobrarlo.

En esa misma reunión los senadores Pablo Mieres y José Amorín anunciaron que el tema del subsidio debía ser llevado a la Asamblea General o al Senado —jurídicamente no está claro— para someterlo a votación con la necesidad de alcanzar un mínimo de 3/5 de votos.

Ambos dijeron en esa reunión que en tal situación no votarían el subsidio. Si bien el coordinador del Partido Nacional Álvaro Delgado está en la misma postura, no lo hizo público en ese momento porque dijo que debía discutirlo con la bancada. Y el lunes por la noche la bancada de los blancos no se reunió.

El pago del subsidio a Sendic había sido sometido a pedido de Topolansky a tres análisis jurídicos: uno hecho por los servicios jurídicos de la Cámara de Representantes, otro por los del Senado y un tercero por los asesores de la vicepresidenta.

El único categórico a favor de los intereses de Sendic fue el que firmaron sus propios asesores. La vicepresidenta quiso evitar un debate en la Asamblea General sobre el exvicepresidente y además sabía que no tendría los votos suficientes.

La Asamblea General aprobó por unanimidad la renuncia de Sendic el miércoles 13 de septiembre y un día después, el jueves 14, este pidió el subsidio.