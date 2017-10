Liceo de Guichón y Comisión de Prevención de Suicidio descubrirán placa en el árbol Timbó

La Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio de la Junta Departamental, presidida por Sandra Lacuesta, junto con el Liceo de Guichón descubrirán una placa en el árbol timbó que se ubica a la entrada de la ciudad, sitio elegido por algunos pobladores para suicidarse desde hace más de 30 años.

Los habitantes de la segunda ciudad del departamento querían cortarlo, “pero el tema no es arrancar el problema de raíz y se terminó, el eje no es el árbol, el árbol da vida, que la gente quiera quitarse la vida allí no quiere decir que el árbol sea llamador de eso”, señaló Lacuesta.

La directora del liceo, Marta Juárez, tuvo la idea de realizar una actividad para “que el árbol no tenga esa connotación triste”, explicó. En este sentido, llevaron a cabo una actividad con estudiantes entre las que se encuentra ponerle manos con frases y colocarle una placa enmarcada en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La placa contiene una frase que fue creada por alumnos de la institución educativa. “Seleccionamos la frase que nos parecía la más adecuada, la que lleva el mejor mensaje para los jóvenes, pero la frase fue creada por los estudiantes”, puntualizó la directora. “La placa fue escrita por alumnos que son el futuro para seguir en vida”, añadió Lacuesta. “El hecho de que tu vida no sea como deseas no la hace un fracaso”, es la frase elegida para la placa, que aún no tiene fecha de colocación.

Vale señalar que la inquietud surgió de los jóvenes, quienes “ven que puede ser un lugar para realizar un intercambio social, cultural, motivador, los adultos tal vez tienen otros enfoques”, agregó Verónica Bicca, secretaria de la comisión.

“El árbol se toma como referencia”

Guichón es una ciudad con un alto índice de suicidio. En breve se conocerán algunas estadísticas gracias a un gran trabajo que realizaron la Comisión –integrada por ediles del Frente Amplio, del Partido Colorado y el Partido Nacional— y la Jefatura de Policía de Paysandú.

El hecho de colocar una placa en el timbó es debido a que es “la entrada a Guichón y se toma como referencia”, explicaron desde la Comisión. “Es un árbol fuerte, es bajo, además está en una zona sin mucha iluminación”, añadió Juárez.

Esta situación “toca la sensibilidad de mucha gente porque alguien tiene algún conocido que se ha suicidado, entonces es muy particular. Muchos me aconsejaron que no hiciera nada, pero tampoco podemos dejar que se saque un árbol autóctono, el timbó es un árbol solitario, pero es por el árbol en sí, no es que haya una razón específica”, subrayó la directora del liceo.

“Números preocupantes”

Paysandú tiene un alto índice de suicidio y de intentos que no llegan a concretarse, por eso la Comisión de Prevención del Suicidio trabaja duramente para intentar que estas situaciones no sucedan. “Siempre es bueno hacer aportes para la sociedad en que la persona se sienta con elementos para dialogar. Esta comisión trabaja con el objetivo de prevenir estos hechos y fortalecer a esas personas que están vinculadas con temas depresivos”, señalaron desde la comisión.

En este sentido, se han realizado varias reuniones con el doctor Gustavo Curbelo y el jefe de Policía de Paysandú, Luis Mendoza, quienes trabajan arduamente sobre el tema.