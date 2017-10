GUICHON: Buscando crecer

La Liga Regional de Fútbol de Guichón quiere implementar el proyecto de formativas que está llevando adelante la Liga de Fútbol de Paysandú, y que tiene como coordinador a Marcelo Rotti.

Hoy, Rotti se reunirá con el entrenador de las selecciones de Guichón, Carlos Cabillón, a los efectos de comenzar a ultimar detalles al respecto.

Antonio Núñez, presidente del fútbol guichonense, dijo que “pretendemos que suceda lo mismo que pasó con Rotti en Paysandú, que la Intendencia colabore con la contratación de Cabillón para que éste pueda realizar el mismo trabajo, con el mismo proyecto, en este caso con la Liga de Guichón y los pueblos cercanos”.

“Creo que estamos cerca, queremos compartir el proyecto de Paysandú. La idea de la Intendencia era que Rotti también se encargara de Guichón, pero planteamos la contratación de Cabillón porque hay muchos pueblitos que merecen atención”, agregó.

La posibilidad de compartir el proyecto surgió durante la presentación de la temporada guichonense.

“Manzor (presidente de la Liga de Paysandú) nos acercó el proyecto, nos dijo que sería bueno que también se implementara en Guichón, y nosotros estamos con las puertas abiertas por gente que quiera trabajar con Guichón. Por lo pronto, la Intendencia va a trabajar con las selecciones Sub 15 y Sub 14, con profesionales que tendrán charlas con ellos. Y se quiere ingresar un poco en el aspecto educativo”, agregó Núñez.

Gastón Giles, encargado de la Unidad de Diálogo con los Vecinos de la Intendencia y neutral de la Liga de Fútbol, que fuera uno de los participantes de la reunión llevada a cabo con los dirigentes guichonenses y otros jerarcas departamentales, dijo al ser consultado al respecto que “estamos terminando de hacer las rondas por todo el interior del departamento, y después nos vamos a dedicar a este tema. No sé si la Intendencia se hará cargo del sueldo del entrenador, pero sí vamos a hacer un aporte. No aportamos para que se entrene a un cuadro de fútbol sino para que se trabaje en el área social”.