Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 156. (Semanas que el Manya no le gana al Bolso). “Raúl no se Lucía”

Pucha mi vieja, que relajo!! Igual taba clavau que la cuestión iba a terminar así, una vez más Gabriel García Márquez se hace presente, con su popular y ya consabido: “Crónica de una muerte anunciada” (1981). Creo que el “Gabo” nunca imaginó que tal título pudiera servir para tantas cosas, para tantos momentos. Y ésta vez se vuelve a aplicar. Tanto pasa la tarjeta por el post que al final, salta la joda. Siguiendo los pasos de Charlone en el ´24 y Sapelli en el ´73, don Raúl dio un paso al costado… Tamaño pasito dio el Sendic eh!! Como pa cerrar una etapa totalmente plagada de errores. Y como bien lo dijo el Taba: “quién no ha cometido errores?. Dejemos de lado esto, enterrémoslo y ya está”. Don Tabaré, creo que si sumamos todos los errores cometidos por la totalidad de los uruguayos en el último año, me parece que no llegamos, ni cerca, al error de 800 millones de dólares que se mandó el gurí en cuestión. Es imposible defender lo indefendible señor Presidente. Ta más claro que el agua, el enorme “bulling” que se le taba haciendo al hombre, pero ahí debo diferir en la definición, ya que el bulling sería algo así como pelear al indefenso; hacer sentir mal a aquel que no ha hecho nada, que solo está ahí. Bulling es lo que hace Lucía Soria, la jurado de Master Cheff, con los participantes, amateures ellos, eso sí que es baboseo del matón del barrio al santo de la cuadra!! Pero acá es diferente Presi, el elemento en cuestión no es ningún santito, ni indefenso, mucho menos. El que parecía gil, casi nos deja en bancarrota y se nos rió en la cara; le dio de comer a la oposición y dejó muy mal parado los colores de su propio partido, al cual dejó partido también. Se las ingenió pa hacerla completita, fue hasta el hueso, sin importarle las consecuencias; en términos futbolísticos, Raúl es el “back” (izquierdo) que se le tiró con las 2 piernas al hábil delantero que venía llevando el cuadro adelante (Uruguay) y casi lo parte al medio!! En términos del día a día, Sendic es ese paro de transportes del cual te enterás cuando hace media hora que tas en la parada y el bendito bus que no llega, y tenés que caminar 45 minutos pa llegar al laburo, tarde por supuesto, sudado y cansado. En términos culinarios, don Raúl es esa garrafa que se queda sin gas justo en la previa al 1ero de Mayo… minga vas a conseguir gas sí!!. En resumen, dicha situación con tal sujeto, es una reverenda c… catástrofe, no se me asuste Vecina. Y si usté se pone a pensar, ahora que ya se fue el tipo, qué joraca va a hacer no? No creo que consiga laburo en el tema de la Genética Humana, ya que sin título me parece que no toman a nadie. Lo que no tengo muy en claro es si lo mandan pa seguro de paro o no, no sé. Ya que tuvo bien involucrado, quizá pueda conseguir algún laburito en alguna estación de Ancap, como pistero, sin manejar ningún tipo de dinero ta claro. Ni las propinas siquiera. Menos las tarjetas de débito, juira!!! Si le sobró alguna ropa de esas que se trajo de EEUU, ropajes que compró con la tarjeta corporativa esa que pagamos todos y que él no se “acuerda” de haberlo hecho; si le sobró alguna prenda de esas, creo que vi libre algún espacio en la zona de los techitos verdes, pa poner algún stand, quizá le vaya bien, aunque le aconsejo que él mismo no sea la cara visible del negocio, sino se viene a pique. Capaz que puede conseguir algún puestito en la empresa San Francisco… es esa que envasa los productos “Revelación”, digo, experiencia en meter la mano en la lata tiene, currículum más que satisfactorio en ése sentido. Se fue el Raúl, más pior que el “Irma”. Ahora viene la Lucía, veterana conocida, una “guerrera” en muchos sentidos de la palabra, y ya pa éste finde queda como Presidente, porque el Taba se va pa no sé dónde. De militante guerrillera, a Presidenta. Fue 1era Dama también. En términos de Master Chef, entonces, Raúl entrega el delantal y la Lucía sube al balcón. Quedará en la historia, en la peor, en la escrita en páginas negras, esa historia que últimamente se viene engrosando a pasos agigantados. Renunció el Vicepresidente de la República. Taba visto. Es que el Raúl, no Lucía no.

Salú!!!

Emilio “Pelado” Machado.

Facebook: Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor

@postedehumor