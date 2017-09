PAYSANDU FARMACIA MEDICCI NO VENDERA MAS CANNABIS

La ciudad de Paysandú se quedará sin establecimientos que comercialicen cannabis recreativo, movida que se había iniciado el pasado 19 de julio amparada en una ley aprobada en 2013. La farmacia Medicci, que había sido la primera en inscribirse para este cometido ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), decidió bajarse de la venta de marihuana debido a las trabas de los bancos que amenazan con cerrar las cuentas vinculadas con la droga. El dueño de la Medicci, Antonio Abreu, señaló a EL TELEGRAFO que la decisión se tomó a base de la “presión” de las instituciones bancarias y subrayó que el proyecto, que nació durante el gobierno de José Mujica, resultó ser un “fracaso”.

“Lo lamento por la gente, pero no veo una mínima solución. Todo ha sido muy improvisado”, añadió el empresario. En relación con la misión del gobierno que marchó hacia Estados Unidos para tratar de levantar las prohibiciones de los bancos, dijo que no mantiene “ninguna esperanza”.

Abreu indicó que desde la semana pasada ya no repone stock y que el remanente con que cuentan seguramente hoy se termine.

También criticó la demora en la entrega de la mercadería. “La mala reposición ha sido una características desde que arrancó (la venta de marihuana recreativa), lo que ha sumado al desgaste. Por esa falta de rotación (del producto) cuando llega el cannabis, la gente se abalanza”, dijo.

De las 16 farmacias que vendían marihuana hace un mes y medio, ya son tres las que decidieron no hacerlo por la misma causa: antes de la Medicci se fueron la de Malvín Norte en Montevideo y la de Carmelo, en el departamento de Colonia. La farmacia de las Termas de Guaviyú aún vende cannabis recreativo.