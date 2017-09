UNA REFORMA QUE PERJUDICA A LA CAMUNIDAD

LA LIGA DEL TRABAJO DE GUICHON, invito a una Asamblea abierta y popular , para escuchar a los gremialistas de AEBU, Javier Brozia, y Alvaro Legaspi, sobre el alcance de la reforma que lleva adelante el directorio del Banco República.

Como era de esperar, por lo significativo de la propuesta, hubo una numerosa concurrencia , y donde ademas se encontraba la Alcaldesa de Guichón, Dra. María de Lourdes Suárez; Diputado nacional sanducero Nicolás Olivera, Concejales locales y Ediles del departamento, dejando demostrado la importancia del hecho que se tartaria.

En el inicio, Daniel Martiní, como anfitrion y Secretario de la Liga del Trabajo dio la bienvenida agradeciendo la presencia de todos dando luego la palabra a Alvaro Legaspi, el que pasó a explicar el tenor de la reforma, así como cuáles son las diferencias que marca el gremio que representa.-

En la extensa explicaciones que ofreció Legaspi, explicó cuáles son los puntos donde el gremio no está de acuerdo tales como: “resoluciones de cierre, recortes y achiques, así como retiro del BROU en el Interior del país, aunque últimamente se incluyen varias sucursales de Montevideo… “las que aparentemente serán tocadas por la varita mágica del progreso”, manifestó.-

Trajo a la memoria el gremialista, que “este proceso comienza en el año 2013 con un experiencia piloto en el departamento de Artigas… el no abrir de lunes a viernes y hacerlo dos o tres veces a la semana”…”Dado al resultado favorable de la medida – siguió diciendo-, el año pasado se resolvió, aplicarlo en 14 sucursales del interior y así dejar de lado el papel social que cumple el Banco País y allanando camino a los operadores privados”.-

MICRO BANCA NO SUBE DE CATEGORIA.-

“Otro de los cambios en el modelo de atención del BROU -añade-, tiene que ver con la automatización, mediante la eliminación de mostradores de atención personalizada. Punta Carretas fue el primer local donde se implementa esto en diciembre de 2014… y luego se sumaron siete más en la capital del país y dos en el interior: en Río Branco (Cerro Largo) y Punta del Este (Maldonado)…Se habían anunciado 65 micro Bancas que perderían las gerencias y algunas funciones… Hasta -se dijo-, que se podía seguir operando con solo dos funcionarios, por lo que se aclara que: “Dependencia que pasa a micro-banca, es dependencia que ya no sube más de categoria… No hay ninguna dependencia de Micro Banca que vuelva luego a Sucursal ya que hay un proceso de retiro de carteras que son enviadas a las cabezas departamentales y luego hacia a Montevideo, en un proceso centralizador totalmente salvaje“, aclaró.-

HASTA HOY, GUICHÓN NO VA A UN CIERRE PARCIAL.-

“El sindicato tendrá dos opciones, dijo…“rechazar o dejar operar al directorio… Por ahí se dice del avance tecnológico -y aclaramos-, nosotros no estamos en contra de ello, si estamos en contra de que no haya atención presencial…. La atención presencial es muy importante para el cliente, ya que hay personas que le es muy difícil operar con las nuevas tecnologías, por el simple hecho que “la máquina no responde a los requerimientos orales del cliente… Significamos en esto, el valor agregado en la atención de los compañeros en todas las dependencias del país”, destacó, para agregar: –·La defensa de las empresas del estado, es nuestra Biblia desde el año 1992 … es una garantía, un aval, es lo único que asegura que las ganancias van en un 50% a las necesidades del país a que no haya exclusión… Desde el año 2005, las ganancias promedios han sido de 200 millones de dólares por año”, aclarando que: ·-“Este es un tema político… No se puede poner igual modelo como ejemplo del mundo… Apelamos a que esto se re-discuta“, asegurando que: “Al día de hoy la sucursal Guichón no va a un cierre parcial… pero, es cuestión de tiempo… el pasar a micro-banca es un paso al cierre parcial y luego al cierre total… El directorio se ha comprometido hasta el 2020 al cierre parcial“, ejemplarizando que: –Así como pasó en AFE… un día sacaron un ramal, luego otro, hasta el cierre total. Es el mismo ferrocarril que hoy no lo disponen los uruguayos, pero un día viene UPM y el gobierno sale corriendo a habilitar su funcionamiento”, agregando: –“Este achique del BROU no es nuevo, en el año 94 con gobierno blanco… el gremio lo detuvo, sin paro… Hoy no podemos garantizar nada”, para finalizar diciendo: –“Lo mío hoy ha sido una puesta al día de cómo está el sindicato ante estas medidas que lleva adelante el gobierno”.-

El descontento de la mayoría por el rumbo administrativo que ha venido tomando el BROU como así esta reforma que perjudica directamente a empleados y clientes, que para tramites presenciales, tendran que viajar centenares de kilometros hasta Paysandu, centralizando una vez más, y lejos de descentralizar como es lo ideal.

Guichon estara atento ya que ve una perdida significativa en esta reforma que lleva las autoridades del BROU.