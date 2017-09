(SINAE). Fernando Traversa dijo que existe probabilidad de una nueva Creciente en Setiembre

El Sistema Nacional de Emergencias es el Mecanismo creado en el País por ley desde el año 2009 para descentralizar las capacidades de respuesta, en un esfuerzo conjunto entre los Gobiernos Departamentales y el Nacional, en este sentido, el Director Nacional del SINAE Mag. Fernando Traversa dijo a BELLA UNIÓN PORTAL que no solo trabajan en la preparación y respuesta ante una emergencia sino también en dimensionar los riesgos “Cuando hablamos que el clima está cambiando es importante tener presente que el riesgo no solamente se construye por la comprensión de las peligrosidades de las amenazas naturales de los eventos físicos que se dan sino también de cual es el riesgo que nosotros generamos” comenzó diciendo al tiempo que agregó que el Agua no solamente crece sino que se está ocupando zonas inundables, la producción no solo se afecta sino que efectivamente se está utilizando más territorio del que se utilizaba antes “De alguna manera hay eventos que ahora nos impactan más que antes no solo porque este haya aumentado sino también porque ocupamos más el territorio, los riesgos se dan en el encuentro de la vulnerabilidad , exposición ante una amenaza y la amenaza”.

Consultado por BELLA UNIÓN PORTAL respecto a la previsión de una nueva creciente del Río Uruguay en esta zona del País, el Director del Sistema Nacional de Emergencias expresó “No podemos hablar del fenómeno hidrológico independiente del meteorológico porque las lluvias acumuladas son generadoras de los problemas hidrológicos. Se está discutiendo a nivel internacional la probabilidad de un evento a partir de setiembre pero no hay ninguna confirmación científica de que suceda”. Traversa finalizó diciendo que ningún análisis meteorológico mayor a tres días tiene dimensión de pronóstico sino de perspectiva y si es una perspectiva a 3 meses es climatología, lo que dice es que existen determinadas condiciones en las que podría darse eventualmente”. PORTAL BELLA UNION