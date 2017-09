Mc Greogor y una pelea que termino antes

Una botella de su whisky irlandés en la mano para demostrar, sólo una hora después del combate, que su reivindicación era cierta: “No estaba tan mal, pararon el combate demasiado pronto”. En el décimo asalto, el árbitro del combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor decidió que se acabó, que el luchador se tambaleaba demasiado, que ya había perdido la mirada, que otro golpe podía ser trágico. K.O. técnico. Pero desde ese mismo el derrotado consideró que el juez se había precipitado.

“Cuando estoy cansado, me tambaleo un poco, pero estaba listo para seguir peleando”, comentaba McGregor en rueda de prensa en su habitual tono agresivo. Su objetivo ya no era Mayweather, con quien se fundió en un abrazo y a quien obsequió con halagos, si no el árbitro: “Tenía la cabeza clara. Debió dejar que la pelea continuara, dejar que Floyd me tumbara si podía. ¿Dónde están mis dos últimos asaltos? Podía haber regresado a mi esquino y noquearle yo al final”.

Sus reivindicaciones se mezclaban con una suerte de felicidad, orgullo por el espectáculo protagonizado y por los miles de aficionados irlandeses que habían viajado a Las Vegas, mientras Mayweather le miraba sonriente. Después de tantos actos previos, el estadounidense ya está más que acostumbrado a las palabras de McGregor y, por eso, apenas quiso entrar en la polémica, sólo aportó una frase tajante. “El árbitro hizo bien. Estaba pensando en tu futuro, Conor”.

“Es mejor de lo que pensaba”, admitió el propio boxeador que, eso sí, dejó claro, que en los primeros tres asaltos no se vio vencido, sólo “cumplía con el plan. “Dejé que tirara sus mejores golpes para que se cansara y empezara a bajar los brazos. Después hice lo que había dicho, que iría hacia adelante, que atacaría. Prometí que la pelea no llegaría al final y cumplí con mi palabra”, recordó Mayweather que aseguró que seguro, seguro, ya no pelearía más y quiso poner en valor su récord histórico de 50 victorias y ninguna derrota, arrebatado a Rocky Marciano.