Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor 149 (Minutos que le quedan como Vice al Raúl). “Ahora me ve, ahora no me ve”  

Pssst Vecina, acá estoy. Detrás del árbol, a su izquierda… a su otra izquierda. Esa, acá, detrás del diario, el de sombrero con ala y gabardina negra, con lentes oscuros. ¡¡Ya sé que hace calor!! Pero que quiere que haga, conseguí ésta changuita y la tengo que aprovechar… Psst Doña Eutanasia!! No me ta prestando atención. ¿Cómo que desconocido? Soy yo mi vieja, lo que pasa es que ando con el uniforme de laburo… me contrató el Gobierno como “Espía profesional”. Y sería algo así como una especie de empleado público sí, pero de los que van a laburar. Tengo que tar atento a todas las jugadas, con los ojos bien abiertos, con las orejitas paradas cual perro cazador… pere que apronto el mate mientras chequeo los mail´s y me conecto a facebook, subiendo una foto a instagram, tiweeteando con el mundo, juego unos solitarios y le cuento. Bueno, ya ta. Le decía Doña E, a partir de ahora hablaremos con códigos claves, usté será Doña E y yo… EP, o sea, el Pelado; nadie se va a dar cuenta!! Ni el Richard nos va a descubrir. ¿Qué cuál es nuestro propósito? Infiltrarnos en líneas enemigas, sin que nadie se dé cuenta, ganarnos su confianza, descubrir sus más mórbidos secretos, destrabando sus planes y de ésa manera poder conquistar el mundo!! Pah, me fui un poquito por las nubes creo. La idea Doña E, es “buchonear” los planes de los otros, el clásico “topo” de las películas vió?. Y después me jubilo del Ministerio de Defensa… contra las Artes Oscuras, cual Harry Potter. Es más o menos Vecina, lo que hace cualquier Político que se precie de tal, primero se gana tu confianza y después te clava un cuchillo por la espalda, traicionando de ésa manera la fé que pusiste en sus palabras, sus acciones, en definitiva dejándote en bolas, en muchos casos en manera literal. Y mire que vengo laburando hace un tiempo de esto eh!! ¿Usté que se piensa quién fue el que le dijo a los medios, sobre que el Raúl no tenía título ninguno? Yogui. Tiré la bomba y luego me senté a ver cómo explotaba y, cual mosquita a la que el matamoscas no le pasa ni cerca, me puse una manito en la boca y sonreí, me reí, carcajee a diestra y siniestra. Debo admitirlo, quizá no estuve bien, pero era por plata, fui yo el que iba todos los días a la concentración de Nacional y le llevaba un kilito de bizcochos surtidos a Rodri Amaral… es lo que tiene ésta profesión si, a veces destroza sueños, pero la plata era buena… Fonseca me pagaba bien, después me alejé del tipo ése porque no tiene códigos. Le cuento la última vecina, perdón, Doña E., el último trabajo que hice, por el cuál fui contratado por la Intendencia de Florida, fue infiltrarme en las altas esferas del Canal 10 y recabar datos sobre todos los capítulos de Master Cheff, Lunes a Lunes, y se los pasaba a Nilson, así el gurí ya sabía lo que iba a cocinar con una semana de anticipación y podía ir armando algo, así llevaba ventaja. Así le fue también ¿no? Ganó todo. Lo de ser humilde fue un consejo que le di, pa que se gane la hinchada, además de que se haga el sorprendido cada vez que el Puglia presentaba los platos. No vio mi vieja, que en los festejos en vivo ese Lunes, el gurí se arrimó a la cámara Nº3, que lo enfocó enseguida y dijo, clarito: “gracias EP”. Pa Yolanda ese agradecimiento. Pa yoistick Vecina, pa youtuber… era pa mí el agradecimiento, eso quise decir!!. La que me contrató una vez fue la esposa del Bicho Bonomi, porque dice que andaba medio disperso, que no embocaba una, que decía una cosa y hacía otra. Me pidió que lo siguiera pa ver que hacía. Y así lo hice. Todo un día lo perseguí, de mañana temprano se fue pa unas clases de foniatría (lo tan afanando vale decir); después fue a una nutricionista (ídem que la foniatra); y cuando entró a Rio Gas, ahí dejé el caso porque me di cuenta que venía brava la mano. A su esposa le dije que no había nada de qué preocuparse, que seguía haciendo lo mismo que viene haciendo hace varios años, o sea, nada. Es así Doña E, encaré pal espionaje, pal escudriñeo. Igual le digo una cosa mija querida, esto de ser espía no es muy diferente a lo que hace todo el mundo con las redes sociales, te conocen la vida entera, saben todo de vos, la mismas personas se encargan de sacar sus propios trapitos al sol. Uno porque se las rebusca, pero vale decir que hoy en día, pa buscar secretos en las personas, ta bravo eh!!! Aflojale al faibu mija, sino no tengo nada pa contar!!

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado

Facebook: Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor