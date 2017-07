Mas que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 147 (Un Fiat Sedan, entre 2500 y 3000 dólares

“De plateadita y peladeras varias”

Le digo una cosa mi Vieja, ni a mitad de mes estamos y ya miro mi billetera y me dan ganas de llorar a mares. Encontré una especie nueva de araña en monedero masculino en cuestión, una chiquitita, plateada, lo más parecido a una moneda que tengo. Y está ahí. Criándose, gordita, se adapto al ambiente y se alimenta de pelusas y boletas vencidas del 5 de oro y quiniela… maldito 321, no salís ni aunque te pague, y eso que te pago, pero ni así. Dichosa de ella, la arañita, que por lo menos tiene lo que todos los Uruguayos deseamos tener, casa, comida y ¡alguien que nos mantenga!. Le puse “Plateadita”. Es lo más tierna que hay, y limpita. Me espanta las maripositas que intentan entrar a hacer sus niditos. Me limpia la carita de la foto de la cédula. Es media pícara también, cada tanto encuentro algún mordisquito en el reborde del carné de salú. El otro día se sorprendió, ya que iba caminando por la calle, cabizbajo, como de costumbre, y se dio un hecho en particular que es casi como el avistamiento del Cometa “Halley”… encontré plata tirada en el piso. De la emoción, me puse a llorar, di saltos de alegría, me arrodillé y elevé una oración de agradecimiento a nuestro Señor por los dones recibidos; me dije a mí mismo que “la vida es buena”… No no, mi vieja, eran $20. Pero ¿más pior es nada no?. Después que se me pasó el temblor de las manos y me pude secar las lágrimas, que emanaban de mis conductos lagrimales a “troche y moche”, recogí dicho billete del suelo e instintivamente lo guardé en la billetera, con la clara intención de llevarlo a una carpintería para enmarcarlo y posteriormente, ir a una vidriería para ponerle un … un, ¡cómo es que se llama?; uno de esos que se ven pal otro lado también, un… ¡un vidrio ! Eso. Decía, lo introduje en la billetera, sin acordarme que “Plateadita” taba ahí, a ésa hora, hasta quizá durmiendo. Eran las 2 de la mañana, que es la hora que salgo a buscar restos de cigarros en la calle, pa poder despuntar el vicio. A veces, calculando y sumando los parciales, hasta un cigarro me fumo y todo. Bueno, guardé el papel moneda en cuestión, y la araña que se me encocoró y me miró con cara mala y ofuscada porque le taba desordenando el lugar, le estaba irrumpiendo su espacio!! Y me quería romper el billete; me le puse firme, le encajé unos retos, la agarré de una oreja y la puse en el rincón, pa que “pensara” en lo que había hecho. Al rato taba “como chancho” con el de 20. Jugueteando y todo, con su tela de araña, le hizo una gorrita y una barbita candado al Juan Zorrila de San Martín. Después le tapó un ojo y modificó la gorra pa que pareciera pirata, se parecía a “Lula” Da Silva, con la barba y todo. Yo decía más que nada por la barba, lo de pirata lo dijo usted. No me voy a andar metiendo en cuestiones políticas de otros países, pero en Brasil el que no corre, ¡¡vuela!!. Igual, acá en nuestro Uruguay, no somos ningunos santitos propiamente dicho ¿no?. Quizá no al punto de estafas y 10 años de prisión, pero si al punto de que, los políticos de acá, mandan sus pantalones a la modista, todos los meses, pa que le agranden los bolsillos. Como payaso. Si “plateadita”, ya lo sé, yo los mando pa que me los achiquen… naaa, ¿¿¿que modista??? Se los doy a la Gorda pa que me les haga unos bordados ahí, pero que no me los achique mucho, que esos bolsillos son el único método de calefacción manual que tengo pa los fríos. Ése o meterlas bajo las axilas, pero parezco un loquito caminando por la calle con las manos bajo los sobacos y hablándole a una araña. Cállese Plateadita que a usté nadie le dio tela en éste entierro. Y sí, es la mascota que tengo ahora si. Por lo menos ella no me baja la ropa de la cuerda y me la destroza, como la “Mostaza”; ni me mea la frazada que usamos pa tapar el sillón, como hace la “Atenea”. ¿El qué le llama la atención? ¿Que una perra baje vestimenta de la cuerda y la use pa jugar? ¿O que una gata ande orinando por la casa así como así? Aahhh… sí, más que frazada sería algo así como un cubre cama, es que el pobre sillón ta bastante desvencijado, tiene sus “nanas”, es de 3 cuerpos pero solo podemos usar 2, ya que el “cuerpo” del medio ta con pocitos, digamos, un tanto hundido… ta como el auto de los “Picapiedras”, que no tenía fondo. Se ve el piso. Igual le encontramos una solución, le pusimos un rolo de eucaliptu, que justo daba con las medidas de alto y diámetro, y le encajamos un almohadón, y ta, ante la vista queda precioso, tapado claro. Y cuando hay que lavar la “colcha” esa, queda sin el “rolo” que marcha pa la estufa; la Gorda y yo, uno en cada punta, los gurises pal piso, en alfombra, perra y gata pal patio… Y “plateadita” en el hombro, le gusta mirar el fuego antes de dormirse. Voy a conseguir un monederito de esos pa guardar moneditas, y le voy a dejar mi billetera a la arañita, total, pa lo que la uso yo… Si cuando la veo me pongo a llorar!!!

Salú!!!

Emilio “Pelado” Machado

