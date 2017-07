ALEXIS TUVO OTRA GRAN ACTUACIÓN.

Las grandes personas la destacan sus hechos, no los relatos, y los hechos que le pasaron al Pulpo Viera donde solo se fuerza de voluntad e inquebrantable Fé en Dios permite que hoy sea un gran ejemplo.Se debatió entre la vida y la muerte. Muchos opinaron que no iba a volver a caminar. Pero Alexis Viera salió adelante y hoy en día ayudado por muletas se puede desplazar por su cuenta y ha tenido un gran avance. Parte de ese avance y de ese proceso que tuvo que llevar a cabo tras el balazo que recibió durante un asalto, fue el que llevó a que el exarquero uruguayo haya visitado en la jornada del martes, en la cárcel, a Anderson Lozano, nada menos que quién le efectuó el disparo. El “Pulpo” subió una foto a su cuenta de Twitter junto a el joven, con un mensaje que decía: “El perdón es la cura que todos necesitamos para nuestra alma. Hoy me tocó perdonar a la persona que me hizo mucho daño. DIOS es perdón y amor”