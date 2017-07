NACIONAL PERDIÓ ANTE BOTAFOGO por Didier Bernardoni

Ante un Parque Central con 20.000 personas, Nacional cayó derrotado anoche por un gol a cero frente a Botafogo en partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores.

Los tricolores dominaron el partido y merecieron la apertura en la primera mitad. Empero por culpa de Bascuñan que no pitó un claro penal y por una defección en la definición de Romero en la goal line, los tricolores no pudieron abrir el score. En cambio Botafogo en su primera llegada a los 37 minutos anotó el gol por parte de Joao Paulo.

El tricolor en la segunda mitad no fue el mismo equipo. No estuvo claro y los brasileños se defendieron en buena forma. Tampoco dieron resultado los cambios ensayados por Lasarte.

La llave aún no está cerrada. Botafogo no es un gran equipo.La revancha será el jueves 10 de agosto a las 19:30 horas en Río de Janeiro. Eso si, será fundamental para ese partido contar con la presencia de Rodrigo Aguirre, jugador que cuando no juega hace que se resienta en forma sustancial el rendimiento tricolor.

Detalles:

NACIONAL 0 BOTAFOGO 1



Field: Gran Parque Central.

Terna arbitral: Julio Bascuñan, Christian Schiemann y Carlos Astroza (todos de Chile).

Alineaciones:

NACIONAL: Esteban Conde, Jorge Fucile (56′ Kevin Ramírez), Rafael García, Diego Polenta, Alfonso Espino, Santiago Romero, Alvaro González, Felipe Carballo, Tabaré Viudez (82′ Martín Ligüera), Sebastián Fernández y Hugo Silveira (72′ Diego Coelho). DT: Martín Lasarte.

BOTAFOGO: Roberto Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva, Víctor Luis, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, Joao Paulo (79′ Camilo), Roger (90′ Marcos Vinícius) y Rodrigo Pimpao (83′ Guilherme). DT: Jair Ventura.

Gol: 37′ Joao Paulo (B).

Tarjetas amarillas: 6′ Diego Polenta (N), 10′ Joao Paulo (B), 27′ Jorge Fucile (N), 64′ Bruno Silva (B), 71′ Santiago Romero (N).