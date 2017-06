Huidobro, Mujica, Bonomi, Topolansky: hasta las manos

El exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y Movimiento de Participación Popular comenzó la entrevista tomando distancia del vicepresidente Sendic. “No quiero que me pase lo de ‘Raulito’, no soy fundador del MLN. Me sumé rápidamente”, dijo aclarando su relación de pertenencia al movimiento político.

Para Zabalza, el libro de María Urruzola ‘Eleuterio Fernández Huidobro. Sin Remordimientos’, es fiel a la realidad y está bien documentado. “Está muy bien escrito. Es interesante. Lo primero es la seriedad. Está todo documentado. No dice nada nuevo. Todo ese tema de las ‘finanzas alternativas’ ya se sabe desde el 2006 desde que el Fito Garcé sacó ‘Dónde hubo fuego’, cuando el Pepe salió presidente ya se sabía”, agregó.

El exguerrillero defendió el trabajo de la periodista y fustigó a quienes la critican. “No entiendo por qué la caza de brujas que se la ha hecho a Marixu (María Urruzola). Cuando se supo nadie le prestó atención o le prestó muy poca. Lo que hacen es desvirtuar el libro y descentrarlo. Se van hacia un solo capítulo. Es más que una biografía, es una semblanza. Lo que hace Marixu es conectar todos los Ñatos entre sí, que lo que da es un gran mentiroso”, indicó.

Zabalza dijo, en diálogo con Daniel Figares, que es cierto que los Tupamaros robaron bancos en plena Democracia y hasta 1998 para financiar su movimiento político. “Yo digo que se decidieron hacer finanzas. El Beto dice las cosas como fueron. Me llama la atención el monto. Con los 20 millones de dólares comprábamos esta radio. En este país a los asalariados lo roban todo los días, al país lo rapiñan todos los días. Este país está hecho para que lo roben. La expropiación es la revolución. El pueblo expropiando a los dueños de todos. Yo tuve que decidir que se hiciera, para financiar una revolución. Yo no puedo condenar a Ricardo Perdomo. Él tomó una decisión, junto con Mujica, de hacer un asalto que fue donde se le cayó la cédula. Yo no digo que hayan sido delincuenciales. Son delincuenciales para las leyes y el estado de derecho para los que todos los días nos roban”, sentenció.

Zabalza dijo que la idea de “hacer finanzas” robando bancos, es del expresidente José Mujica: “Él llevaba esa área”. Desde 1985, “la democracia pendía de un hilo, por eso nosotros tomamos medidas de autodefensa. Cuando el voto verde pasamos a la clandestinidad. El Bebe (Raúl) Sendic estaba al tanto. Yo fui a declarar por esto por el libro de Garcé y luego acusado por el Ñato y por el Pepe cuando el libro de Leicht”.

El exintegrante del MLN también vinculó -ante una pregunta de Daniel Figares- al actual ministro del Interior: “Bonomi participó de las decisiones. ¿No te produce un escalofrío cuando vez a Bonomi que tiene helicópteros, el guardián, la guardia republicana? ¿No puede convertirse esa fuerza policial adoctrinada, en el partido que sustituya a las Fuerzas Armadas? A mí me produce escalofríos”.

También sostuvo que la principal dirigencia del MLN traicionó a sus subalternos tal como se documenta en el libro de Urruzola. “Yo creo que hubo colaboración del Ñato, de Rosencof. Lucía Topolansky traicionó a Mujica. Lo abrazó no dejándolo sacar la ametralladora de debajo del sacón que llevaba tipo los de los guardas de Cutcsa” y ahí cayó, dijo. Zabalza agregó que Topolansky sabía que iba a caer y que con ese movimiento lo hizo caer preso también a Mujica.

Señaló que hubiera comprendido las delaciones si se hubieran confesado con sus compañeros, pero consideró inaceptable que se les mintiera. “Me siento un cornudo. Yo estuve un año con él (Huidobro) en la celda después de ser rehenes. Yo le conté que vinieron a interrogarnos. Él no me dijo nada, no me informó. Nunca tuvo la mínima lealtad. Nunca me dijo ‘mirá tambero bajo máquina, hablé’. Muchísimos lo dijeron: ‘yo fui responsable de esto’. La vida continúa, es lo más humano que te pase una cosa de esas”, reconoció.

Amodio Pérez señalado como ‘el traidor’ del movimiento tupamaro y que fuera procesado por sus delaciones que derivaron en cárcel y tortura de decenas de personas reclamó a Zabalza que admita su responsabilidad. “¿Qué quiere Amodio? ¿Que vaya y diga que yo asalté tal banco? Tengo el orgullo que después de haberme peleado con el Pepe y el Ñato, Rosencof o Lucía, nunca pudieron decir nada de mí, no hay un archivo. Tenía una gran ayuda que era la memoria de mi hermano. En los momentos de debilidad la memoria de mi hermano me fortalecía. Nadie pudo decir nada. Algunos secretos me los voy a llevar a la tumba”, aseveró.

“Los archivos Berrutti llegaron por parte de dos militares”, señaló Zabalza. “Todos los documentos que salieron yo los llamo ‘carne podrida’ porque salen cuando quieren y como quieren”, dijo.

“A esta altura de mi vida no me voy a callar, son colaboradores. Colaboraron con los terroristas de Estados. Acá están todos. Las puntas de los ovillos (Mujica, Topolansky, Rosencof y Huidobro). Yo me siento un cornudo. Me siento un gil. (Huidobro) nos mintió cuando nos llamó a dar la vida por la revolución. Estábamos dispuestos a dar la vida por él. Nos mintió en los 2000 y cuando escribía en Mate Amargo”, aseguró.

Fernández Huidobro “fue al batallón Florida y le propuso la rendición del MLN a los tres comandantes en jefe de las FF.AA. Pero obtuvo la negativa de sus compañeros como Mujica, entre otros. Pero el Ñato siguió. Durante los años que estuvimos de rehenes, hubo compañeros que decían que él “salía y venía con olor a grapa”, cuando lo sacaban del calabozo y lo regresaban. Esas relaciones espurias continuaban en el calabozo. Ver toda la colaboración junta de Huidobro, de Rosencof, espanta”, remató el “tambero”.