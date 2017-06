Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 142 (De acá a Varela)   “Siempre hay revancha”

Y si, taba visto. Si habrá que ordeñar hormigas pa sacar un litro e leche, decía un paisano amigo, haciendo clara alusión a los avatares de la vida misma. Tuve unas semanas en el campo, le cuento Vecina por que sé que me extrañó. Unos días pa despuntar el vicio, y vio que uno ahí dentro se mimetiza con el ambiente no? Y así fue. Rancho con farol a mantilla y vela pal alumbrado de la casa en general; motorcito a nafta pa lo concerniente a la energía eléctrica, pa la heladera con freezer, así siempre hay hielo pal whisky y la bebida sabor cola siempre ta fresca; pa enchufar el play con el Pes 2014 (si me lo traen), pa pasar el rato; obviamente algún artefacto que oficie de cargador del celular y varias cosas más. El tema en cuestión es que Tv por cable, no hay. Ni del cable mismo, ni de la antena parabólica esa, nada de nada. Wifi menos, ni señal, ni las moscas. Los gurises de la “Celeste” jugaban a las 5 de la mañana, y ahí no tenía donde verlo ni escucharlo, ni nada, porque ni siquiera una “spica” vieja y gastada, nada. Tonces, que hice, encajé la alarma del celular en cuestión, le puse el ringtone del gallo cantor, pa que quede a tono con el lugar y a las 3 y media me levanté, mi idea era irme pal bar del “Pirulo” Gómez a mirar el partido, (nunca diga Pirulo en frente de un payador). No tiene ni “guaifai” ni de las antenas “para las bólicas” esas… Esas del “diré tivi”. Tiene cable local. No, en el campo no hay, hay en la ciudad, el hombre se hizo socio, le hicieron la conexión y compró 38 kilómetros de cable negro, y algún metro más pa algún derivado que planea poner… Se compró un “asma” 58 pulgadas… No no, es asma si, que fue lo que le dio cuando vio lo que salía, sin respiración quedó. Y la tele blanco y negro de 12” quedó pa la cucha del “Firulais”, que le gusta acostarse a mirar “Paw Patrol”, la patrulla canina esa de los dibujitos; y se mira a Cesar Millán, “El encantador de perros”, le encanta, es como si fuera la novela pa él. Aprende trucos nuevos y los muestra en el Bar, es muy bueno. Y como los perros ven en blanco y negro, esa tele le viene de perillas. Bueno, el tema en cuestión es que me levanté a eso de las tres, pa llegar en hora a ver el partido contra la “Vino tinto”. Friazo taba, usté no sabe lo que chifla el viento por esos lares mi vieja!!! Más frío que punta de nariz de ruso en invierno bajo nieve. Me “emponché” hasta las orejas, boina y bombacha doble, alpargatas bigotudas pero con medias de lana, esas que tienen puntitos abajo, re abrigaditas, color fucsia. Cuando salgo pa montar, el alazán que lo habían dejado afuera. Congelado hasta la mandíbula taba, pobre “Raimbow dash”… Se llama así si, el nombre se lo puso Piti, por los ponys mágicos esos. Calenté un poco de agua y se la tiré por arriba pa ver si reaccionaba, nada. Le encajé una manta eléctrica, me olvidé que no había energía, fue al santo botón. Lo abracé pa ver si con el amor corporal podía reanimarlo, fue más pior, casi quedo pegado al bicho. Así que desempolvé la vieja bicicleta con canasto, roja, con cadena oxidada, 1 cambio, sin frenos; me puse un par de palillos en los tobillos pa agarrar la bombacha; di vuelta pa atrás la boina redonda, por un tema del aerodinamismo; ladié el tabaco pal lado izquierdo, por mejor agarre; y enfilé pal bar. Pare 14 veces a abrir las porteras, le recuerdo Doña que no tenía frenos, por eso llegué apenas con las medias, las “salpargata” se fueron rompiendo a medida que “frenaba” con los piecitos en la tierra. Bajé por la bajadita subí la subidita, eludí 4 nido de teros que cantaban errado, tropecé con una cueva de mulita y pinché 2 veces con unas espina de Tala. De cualquier manera nunca paré, no podía, después de haber calentau las piernas, si paraba se me congelaban, todo a tracción a sangre. Debo decir que llegué cansau a lo del “Pirulo”. La pulpería taba atiborrada de gente. 6 éramos. Es un local de barrio… de campaña pa pior. Tabamos todos!!! Hasta el popular “Barcino” taba, la “Duvija” no fue porque no llegaba dice, mandó un wasap. Rosadito Verdoso mandó por Fed Ex, medio kilo de higos pa compartir y el Tape Olmedo, hizo una transmisión en directo por faibu, que nos etiquetó a tuitos, en donde taba con el Pardo Santiago, allá en el boliche de ellos, picando un quesito… pintoresco lugar. Julio siempre ta con nosotros, eso ta demás decirlo. Tan cansau taba que apenas llegué, me tomé 3 cañitas con butiá al toque. Pa saciar la sed del deporte ciclístico y pa calentar el organismo interno. Tarde arribé al lugar en cuestión. Me siento al ver el match, el venezolano la clava al ángulo. Miro los penales, marra el Nico. Me calenté y me bajé 2 cañas más. Sin nada en el buche y solo alcohol, me maree. Aprovechando que taba amaneciendo, salí caminando, de medias fuscia por la mitad del campo, pateando escarchas, con mala cara por habernos quedado sin final. Tabaco Cerrito Ligth en lado derecho, vuelvo pa las casas, me recibe el alazán, ya descongelado, con los labios un poco morados todavía, miro pa atrás y veo que el astro Rey asoma por las praderas, impresionante imagen, pienso: “la vida siempre te da revancha, gracias por el momento”. Lindo tar vivo pa poderlo disfrutar.

Salú!!!

Emilio “Pelado” Machado.

Facebook: Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor.

@postedehumor