Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 138 (Años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico)

“Qué miramos hoy?”

Pucha, las 20hs ya. Quién me manda salir a hacer los mandados a ésta hora!!! Apure el paso mija que no llegamos eh!!! Ya me perdí la parte deportiva del informativo, la vena saliente del cuello de Sonsol cuando se calienta es muy graciosa. Ta, en el 10 no se enoja mucho porque Moar lo frena un cacho… Es que con la tranquilidad de Roberto, tranquiliza a cualquier fiera, le saca lo “colorau” al Alberto. Además me toy perdiendo la historia de amor del momento!!! No mija, que va a ser la novela Turca, le hablo del matrimonio del nobel y recientemente electo presidente de la Francia, Emmanuel Macrón, que se casó hace como 9 años con la Brigitte. Esa no es la noticia, el tema es que ella tiene como 24 años más que él. Lo sé, si a usted se le presenta ésta información, lo primero que piensa es que la vieja ta forrada en guita , que de seguro ta pa pelarse y el gurí aprovechó el momento. Pero usted sabe que no, no es así. Acá triunfó el amor… solamente en Francia pasan estas cosas, se ve que el vino “galo” pega y pega. La doña era profesora de Teatro y de Francés del gurí en el Liceo… Y si, si acá tenemos Idioma Español, es correcto que en Francia tengan Francés no?. Y ta, se ve que a los 15 del Macron, la gurisa, con 39, taba fuerte como empanada de mentitas, y el niño, con hormonas aceleradas, se enamoró, y ella, que tenia mucho tiempo libre, le siguió el tren, como un juego. Dilemas cuasi de Montesco y Capuletto. Los padres pusieron el grito en el cielo, le dijeron a la doña que si seguía con él, lo iba a privar de darle hijos, por un tema orgánico no? Y además que ella ya tenía 3. Y que si seguía haciéndose la loca con el gurí, la iban a colgar desde el punto más alto de la Torre Eiffel; que le iban a mandar a los ñeris, con baguettes en mano, pa que te den unos baguetasos bien dados, pa ver si se te corre el coagulo cerebral. Dicen los que saben que hubieron “graffiteadas” en una pared de la casa de la mina, con frases como: “Sos una señora INAU, come niños”, “Vas a poner guardería?”, “Madre hay una sola, una sola!!!”; y varios más que son irreproducibles, pero que por interno se los puedo contar. Pero nada impidió que, juntos, transitaran el hermoso camino de los “Champs Élysée”, tomados de la mano, él con un helado a la diestra, ella con un bastón a la siniestra. Y triunfó el amor. Se casaron, él hoy el segundo Presidente más joven del País del vino, las tortas (las que se comen) y los quesos… así huele París también, por eso son los mejores en los perfumes. Y hoy el gurísito es Presidente y la señora es Primera Doña… Dama, perdón. Y el Edi contentaso. Y vio como son las cosas? Tenemos a Macri y ahora Macrón, tenemos a Putín y se vendrá… ta, déjela ahí. A ver mi amor, veni que papá te sube a caballito, así vamos más rápido… ta por empezar Master Cheff. Y me da un hambre cada vez que lo miro!!! Fua, es q hacen cosas ricas eh!!! Cosas que uno no tiene ni la más pálida idea que se podían mezclar, o hacer… hasta que llegan a la boca de los “cheff´s” que hacen de jurado… y Puglia. Ahí los hacen puré, nunca mejor utilizada la analogía. Igual es muy gracioso escuchar al Francés, entrelazando con la historia anterior, es muy chistoso cuando intenta tirar una crítica: “esto no es cocinaggg!!!”. Malazo el gurí. Y después ta la otra, la muchacha que lleva la batuta, Lucia, asquerosa como pocas, y la misma asquerosidad que tiene pa tratar a los concursantes, la tiene pa vestirse. No pega una la mina vo!!! Menos ojo pal ropaje… Se ve que cuando miraba Utilisima, solo veía la parte de cocina, el resto lo salteaba. Y de postre, el gordito Sergio… Un chiste. El loco tiene un programa al estilo de la Mirtha hace como 20 años y además, cocina en algún programilla de la mañana, de esos de chimentos, copia Argentina claro; y el gordi se cree que sabe… A ver, yo cocino en casa, morfo como una bestia, nadie me filma, es cierto, pero eso no me da el “título” para ser Cheff, ni pa opinar si el plato ta bien hecho o no. Yo te puedo decir si te quedó rico o si le erraste como las peras, pero nunca criticar un plato. Mientras los concursantes van cocinando, el jurado opina: yo acá haría tal cosa, yo acá le pondría esto, y salta el Puglia y le encaja: “con eso estaría bueno mecharle unas pancetas fritas con huevos y lechuga y tomate pa la hamburguesa doble, se puede pedir Delivery?”. Sergio, es comida Italiana Vegetariana, no entendiste nada. “Segio, sos una pogquegía!!!” Nos enfrascamos con la Gorda a mirar el “reality” sí, igual yo a veces le digo que no sé pa qué corno lo mira, si ella, en lo referente a la cocina, sabe poquito… y ella, con mucha paciencia, ternura y tacto, me contesta: “Y vos mirás Venus y yo no te digo nada”. (Naaa, mentira… Me dice sí, sin paciencia ni tacto). Aahhh pero, cierto que tamos con “Piti” hoy. Gorda, esta noche miramos Peppa!!!

