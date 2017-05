PEÑAROL EN CAÍDA LIBRE por Didier Bernardoni

Una frustración más para los aurinegros y van… Anoche perdió ante un equipo discreto como Atlético Tucumán despidiéndose de la Copa Libertadores y prácticamente también de la Copa Sudamericana. Fue un partido parejo en el que los locales habían estado más cerca del gol, a pesar de que Cristian Rodríguez de taco y Novick casi decretan la apertura. El partido pintaba para el empate hasta que llegaron -una vez más- dos errores defensivos de la inexperiente y mediocre defensa aurinegra que terminaron en goles de cabeza para los locales. Peñarol descontó y generó algo de incertidumbre en los últimos minutos empero no pudo igualar.

Punto final a una pésima actuación en la Copa Libertadores que deja a los aurinegros sin actividad internacional porque está virtualmente eliminado también de la posibilidad de pasar a la Copa Sudamericana. Para clasificar debería Palmeiras derrotar a Wilsterman esta noche y Peñarol golear a los bolivianos, cosa más que improbable.

Detalles:

ATLÉTICO TUCUMÁN 2 PEÑAROL 1



Field: Estadio Monumental de Tucumán

Terna arbitral: Julio Bascuñan, Christian Schiemann y Claudio Ríos (todos de Chile)

Alineaciones:

ATLÉTICO TUCUMÁN: Cristian Luchetti, Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista, Rodrigo Aliendro (88′ Jairo Palomino), Nery Leyes, Favio Alvarez (82′ Guillermo Acosta), David Barbona, Luis Rodríguez (73′ Leandro González) y Fernando Zampedri. DT: Pablo Lavallén.

PEÑAROL: Gastón Guruceaga, Hernán Petryk, Yeferson Quintana, Iván Villalba, Ramón Arias, Alex Silva, Marcel Novick (81′ Nicolás Dibble), Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Junior Arias (57′ Gastón Rodríguez) y Mauricio Affonso (70′ Lucas Cavallini). DT: Leonardo Ramos.

Goles: 76′ Fernando Zampedri (AT), 79′ Leandro González (AT), 84′ Gastón Rodríguez (P).

Tarjetas amarillas: 30′ Luis Rodríguez (AT), 46′ Favio Alvarez (AT), 56′ Leonel Di Plácido (AT), 83′ Fernando Zampedri (AT), 90′ Iván Villalba (P).

Tabla de Posiciones: La encabeza Palmeiras con 10 puntos, Atlético Tucumán 7, Wilstermann 6, cerrando Peñarol con apenas 3.