NACIONAL GOLEÓ A CHAPECOENSE por Didier Bernardoni

No es poca cosa golear a un equipo brasileño en la Copa. Nacional anoche vapuleó a Chapecoense derrotándolo por tres goles a cero. Los tricolores fueron dueños absolutos del partido desde el principio al fin. Impulsados por su hinchada los dirigidos por Lasarte maniataron a los brasileños y pasada la media hora Ramírez decretó la apertura. De ahí en más dio la impresión que el tricolor iba a seguir de largo. Y lo hizo. Bastó que a los pocos minuto de iniciada la segunda mitad Rodrigo Aguirre anotara el segundo y liquidara el partido. Y la yapa fue el golazo de Tabaré Viudez que puso cifras defintivas al partido.

El tricolor alcanzó la punta que comparte con Lanús luego de que los argentinos rescataran un punto en Venezuela ante Zuliá.

Detalles:

NACIONAL 3 CHAPECOENSE 0



Field: Gran Parque Central.

Terna arbitral: Eber Aquino, Rodney Aquino y Darío Gaona (todos de Paarguay).

Alineaciones:

NACIONAL: Esteban Conde, Jorge Fucile (70′ Brian Lozano), Rafael García, Diego Polenta, Alfonso Espino, Alvaro González, Santiago Romero, Sebastián Rodríguez (82′ Gonzalo Porras), Alvaro González, Kevin Ramírez (74′ Tabaré Viudez), Hugo Silveira y Rodrigo Aguirre. DT: Martín Lasarte.

CHAPECOENSE: Artur Mores, Joao Pedro, Douglas Grolli, Luiz Otávio, Reinaldo, Girotto, Nathan, Luiz Antonio (65′ Apodi), Rossi, Wellington Paulista (60′ Tulio De Melo) y Arthur Caike (75′ Niltinho). DT: Vagner Mancini.

Goles: 17′ Kevin Ramírez (N), 49′ Rodrigo Aguirre (N), 81′ Tabaré Viudez (N).

Expulsados: 53′ Luiz Otávio (C), 83′ Rossi (C).

Tarjetas rojas: 3′ Girotto (C), 27′ Rafael García (N), 30′ Douglas Grolli (C), 35′ Nathan (C), 53′ Rossi (C), 56′ Kevin Ramírez (N), 59′ Alvaro González (N), 78′ Sebastián Rodríguez (N).