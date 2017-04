COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

Guichon 26 de abril de 2017 En reunión mantenida por nuestra organización el día de la fecha hemos resuelto no participar de la charla taller, sobre “buenas prácticas” en el uso de agroquímicos en Uruguay. La misma se realizara en la localidad de Guichon el jueves 27 del corriente mes, convocada por la DGSA. A la que fuimos invitados por el Ministerio de Ganadería. Motivan nuestra decisión que la actividad no profundiza el debate que venimos proponiendo hace mucho tiempo, sino que por el contrario se centra en lo que desde el ministerio denominan “Buenas practicas. A nuestro entender no existen buenas prácticas de aplicación de venenos. No hemos obtenido aun respuesta de algunas denuncias que realizaramos con respecto a aplicaciones con agro tóxicos en nuestras comunidades, por lo que nos llama la atención que se realice esta actividad coincidentemente con la llegada del relator especial sobre Derechos Humanos y ambiente de ONU a nuestro país, John Knox. Quien estará elaborando un informe sobre derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y también “buenas prácticas” que hacen al cuidado del ambiente. También entendemos que no somos los vecinos y las comunidades que padecemos el uso de agro tóxicos quienes debemos aprender sobre buen uso y manejo de los mismos, sino que por el contrario nuestra propuesta se centra en profundizar sobre, el modelo productivo, las propuestas alternativas y la regulación del uso de agro tóxicos. Colectivo de Vecinos de Guichon por los Bienes Naturales