NO SIRVIO Y LO VENDEN , EL HORNO DE 80 MILLONES DE DOLARES QUE COMPRO SENDIC

Casi cinco años después de comprarlo a un costo de US$ 80 millones cuando Ancap era presidida por Raúl Sendic, el ente casi seguramente venderá un tercer horno para la planta de cemento Pórtland de Paysandú que nunca instaló porque hacerlo requeriría US$ 100 millones adicionales. Además, se resolvió facultar a su subsidiaria Alcoholes del Uruguay (ALUR) para seguir el mismo proceso con una avioneta que también Sendic ordenó comprar y que ha quedado en desuso.

Ancap tiene dos plantas cementeras, una en Paysandú (la del horno) y otra en Minas. La división de fabricación de cemento de Ancap tiene que comprarle el producto a su competencia local para cumplir con sus clientes. Sus costos de producción equivalen al doble de los que enfrentan esos competidores y tendrá pérdidas este año que Ancap estima de, al menos, US$ 12 millones que se sumarán a los US$ 207 millones que ha perdido durante los últimos 15 años. Es por eso que los directores de Ancap quieren bajar costos a como dé lugar.

Autoridades de ALUR encabezadas por su presidente Juan Carlos Herrera, la titular de Ancap, Marta Jara, así como otros ejecutivos de la empresa pública participaron ayer de la reunión de la comisión de Industria de la Cámara de Diputados donde informaron sobre varios temas relativos a las empresas propiedad del ente.

“Tiramos US$ 80 millones”, comentó el diputado colorado Walter Verri tras conocer la decisión que se maneja para vender el horno. Aunque hay otras alternativas, esa parece ser la más viable.

Verri cuestionó de las autoridades encabezadas por Sendic la “falta de planificación” del desarrollo del negocio de cemento en que estaba embarcado Ancap, el que ya daba pérdidas. “Era algo inviable”, reflexionó el legislador sanducero.

Los responsables de la empresa pública dijeron ayer en la comisión que al horno “no lo vamos a instalar”, y que dentro de las medidas que le aportó a los nuevos directores un equipo técnico figura que si se instalara ese tercer horno, recién para 2023 se recuperaría la inversión en la medida en que se pueda exportar 750.000 toneladas anuales de cemento, más del doble de lo que Ancap produce en la actualidad.

“Lo vamos a acondicionar mejor y seguramente vayamos a venderlo”, respondieron los representantes de Ancap cuando Verri le preguntó qué camino seguirá el tercer horno.

Sin mantenimiento.

En el caso de la avioneta, que pertenece a ALUR, los directores de la empresa explicaron a los legisladores, ante una serie de preguntas del diputado nacionalista Nicolás Olivera, que ya se ha ordenado suspender los vuelos del aparato y ponerlo a la venta.

Ancap ordenó tiempo atrás dejar de hacerle el mantenimiento a la aeronave que ALUR compró por US$ 385.000 en 2012. Hasta julio de 2016 invirtió US$ 500.000 en ello y en consecuencia ha dejado de volar. Como parte de un plan de ajuste de sus cuentas, Ancap se la ofreció a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para el traslado de pacientes, pero la oferta fue rechazada porque no se adapta a las necesidades de la institución que, además, cuenta con la Fuerza Aérea cuando se requieren traslados de urgencia.

La compra de la avioneta por parte de ALUR generó polémica en su momento. Quienes la cuestionaron señalaban que no era necesario.

ALUR se defendió diciendo que estaba expandiendo el área cañera en el norte del país y argumentó que los continuos viajes de directivos desde Montevideo demandaban mucho tiempo y agotamiento. También se dijo que el avión podría ser usado por otros miembros del gobierno en misiones oficiales, pero eso nunca ocurrió.

Olivera dijo luego de la reunión que las autoridades “no supieron decir cómo ingresó el 20% del personal de ALUR”, que lo están auditando porque no hay antecedentes.

El subsecretario de Industria, Guillermo Moncecchi, informó tras la reunión de la comisión que las dos plantas de cemento de Paysandú no van a ser cerradas y que se seguirá adelante con el plan de reducción de personal. No estimó cuántos trabajadores serán suprimidos, pero adelantó que se estudiará el retiro incentivado de quienes estén cerca de jubilarse y la no renovación de contratos de servicios tercerizados.

Ancap quiere llegar en dos años a equilibrar las cuentas del sector cementero, explicó Moncecchi, en base a una serie de medidas que incluyen recorte de costos e inversiones menores que mejoren la operativa.