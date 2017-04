TODOS SOMOS MICAELA

Más de diez mil personas marcharon por la aparición de Micaela García Share Button

Tal como viene sucediendo desde el sábado pasado al conocerse la desaparición de Micaela G arcía (21), son numerosos los trascendidos y mensajes por redes sociales que alimentan el morbo de quienes necesitan vivir de la desgracia ajena. Desde la supuesta aparición del cuerpo en un contenedor, pasado por el hallazgo de sus ropas y en las últimas horas el hecho de que su cuerpo fue hallado en el baúl de un auto, todo parecería tener validez, pero lo cierto es que estos “inescrupulosos” solo ayudan a la confusión permanente.

Pese a esto, más de 10 mil personas se sumaron este martes por la noche a la marcha por Micaela García, pidiendo su regreso o aparición por vida, observándose numerosos rostros de dolor y llenos de lágrimas. Fue realmente conmovedor, ver como miles de uruguayense se sumaron a ese pedido, exigencia o hasta ruego, por una joven que demostró en su corta vida y en su ciudad, un verdadero compromiso social, luchando por los más necesitados y por los derechos de la mujer.

Es por eso que la resignación no tiene lugar en este momento, esperando todos un final feliz y que al despertar se puedan encontrar con el regreso a casa de Micaela. Las lágrimas fueron el común denominador de una marcha marcada por la angustia. Lo vivido este martes, fue solo comparable con aquel reclamo de justicia por Flavia Schiavo, en junio de 1999, cuando se colmaron las calles de Concepción del Uruguay que “sangraba” por el triste final de una joven que paradójicamente tenía la misma edad que “Mica”

Pasaron 18 años de ese lamentable suceso y nuevamente la comunidad uruguayense se ve sacudida por la desaparición de una joven estudiante y con la esperanza de volverla a ver sana y salva, se convocó de manera incuestionable y demostró que está verdaderamente decidida a exigir justicia. Los miles de uruguayense marcharon en torno a plaza Ramírez y luego se escucharon conmovedores discursos de jóvenes exigiendo a viva voz la aparición con vida de Micalea, lo que es seguramente un deseo de todos y cada uno de los vecinos que se sumaron a la marcha y otros tantos que no fueron pero que acompañaron a la distancia.

Mientras esto ocurría, como lo adelantara este SITIO de manera exclusiva, en Gualeguay la Policía trabajaba intensamente con la Fiscalía interviniente en la búsqueda de un Renault 18 Break, que fue visto en los videos de seguridad y que finalmente fuera encontrado empantanado, confirmándose que este es propiedad de un sujeto que vive en Gualeguay y que gozaba con salidas transitorias de la UP7, donde cumplía condena por delitos de violación. Con el correr de los “minutos” se supo que se habría ordenado la detención, trascendiendo sobre la medianoche que había una persona demorada, pero que no se trataría del sujeto sospechado, confirmando fuentes extraoficiales que el sospechoso, no habría regresado a su domicilio este fin de semana. Por el momento no hay informes oficiales al respecto, pero todo da a entender que la investigación va tomando cuerpo y sería fundamental la detención de este individuo, que goza de beneficios por su buena conducta como interno.