NATALIA OREIRO LOGRO EL PRIMER IRIS DE PLATINO

Anoche, la primera en recibirlo fue Natalia Oreiro, una artista completa (actriz, cantante, diseñadora, empresaria y modelo) que superó las barreras geográficas para conquistar tierras tan lejanas como Israel y Rusia, donde es una verdadera estrella.

Antes de subir al escenario, donde lució un vestido blanco con rosas rojas dibujadas que probablemente sea de su casa de modas, Las Oreiro, se mostró un video en el que se hacía un breve repaso de su trayectoria. Así se recordó sus comienzos en publicidades locales (incluso antes: un maestro la pinto como la más vivaz de la clase); su mudanza a Buenos Aires siendo una adolescente; su título de “Super Paquita” en el programa de Xuxa y lueg o su consolidación en Argentina gracias a su participación en varias y exitosas telenovelas junto a Facundo Arana, todo apareció en ese breve video donde repasó, a modo de homenaje, su carrera. También la saludaron fanáticos locales y rusas.

Oreiro, muy emocionada cuando subió al escenario del Radisson a buscar su premio dijo que “no quiero hacer papelones pero para mi es una emoción inmensa recibir un premio tan importante en mi país”. Oreiro ha recibido varios premios en su larga carrera, entre ellos tres Martin Fierro y dos Condor de Plata. La semana pasada se llevó su primer Premio Sur que entrega la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, gracias a su protagónico en la biopic dirigida por Lorena Muñoz, Gilda, no me arrepiento de este amor.

Oreiro hace tiempo que ha logrado el estatus de artista internacional, y este Iris de Platino reconoce la carrera de esta chica que el 19 de mayo se convierte en una señora de las cuatro décadas.

“Si tuviera que agradecer a cada una de mis personas… Me he sentido muy halagada con la confianza de aquellos que me ayudaron a cumplir mis sueños”, dijo Oreiro.

También agradeció a sus familiares, quienes siempre la han ayudado a alcanzar y convertir sus sueños en realidad. “A mi mamá, a mis dos padres a Carlos y Mabel que me dieron alas para ser libre y cruzar el charco y que a pesar de ellos siempre hice lo que quise”. También, visiblemente emocionada tuvo palabras para su compañero, Ricardo Mollo y a su hijo, : “A Ricardo, mi pareja que es el que más cree en mi y mi hijo que me banca y me acompaña a todos lados”, dijo.

“Gracias Uruguay por sentirse contento con mi alegría”, dijo Oreiro. Y el público saludó su simpatía con un cálido aplauso.