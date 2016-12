VOLVIERON LOS INTERLIGAS Y LA SUB 18 RECIBIÓ ELOGIOS

El pasado fin de semana la Selección Sub 18 de la Liga Regional de Fútbol de Guichón, participó de una nueva edición del Torneo Interligas, el cual se llevó a cabo en la localidad de Quebracho. En dicho campeonato “La Roja” tuvo una destacada actuación llegando a disputar la final con el locatario y coordinador del evento, Quebracho. Este campeonato fue de sub 23 y también se podían integrar en esta nomina 4 mayores. El primer encuentro se disputó entre Quebracho vs Sureña ganando el locatario por 3 a 0; el segundo partido fue entre Guichón vs Chapicuy igualando por un tanto. Después de un intervalo de descanso que comenzó a las 16hrs se jugaron los siguiente encuentros, los cuales fueron: Quebracho 1 vs Chapicuy 0; Guichón 2 vs Sureña 0; Quebracho 1 vs Guichón 0; Chapicuy 3 vs Sureña 0. La tabla de posición quedó de la siguiente manera, donde resultó campeón el locatario Quebracho. Donde los resultados fueron: Quebracho 9; Chapicuy4; Guichón 4, Sureña 0. “La roja” de Guichón fue muy elogiada por la prensa debido a su excelente actuación en el campeonato interligas, dando una ventaja de 5 años de diferencia que no se notó en los encuentro disputado, donde se le jugo de igual a igual a todas las selecciones. Felicitamos a jugadores, al entrenador Juan Beltranchini y su cuerpo técnico, a allegados y familiares, a la liga por su buena decisión en llevar a la sub 18 dándole rodaje y competencia para su futura presentación en el campeonato de Ofi.