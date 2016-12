“EL GUICHONENSE ” RECORRE EL MUNDO A TRAVES DE DIDIER BERNARDONI

La vida es una ruta que en ese avanzar uno va tomando decisiones, caminas y encontras obstáculos que sorteas, y en ese seguir avanzando vas conociendo amigos, eso es el Guichonense, y uno de esos tantos amigos que nos ha dejado esta profesión es la de Didier Bernardoni.

Didier Bernardoni, lo conocíamos de Charlas Deportivas, donde alguna vez invitado por Eduardo Pintos el Hacherito compartimos algunas ediciones y donde Didier tenía su espacio en ese programa que estuvo décadas en las radios de Paysandú,

EL GUICHONENSE y DIDIER EN LA MISMA RUTA, EL FUTBOL

El Guichonense con esta administración encontró en Didier alguien que no solo ponía su capacidad, sino que le agregaba esa pasión que lo lleva a dedicarle horas, días y se convirtiera en el periodista más destacado de Paysandú.

Desde allí ligado afectivamente y siendo parte de los que son pilares fundamentales de este semanario que sale gratis y que está en donde pocos van, gracias amigos como Didier, que no hay palabras suficientes para poder decirles gracias

Cuando Comenzaste ?

Entre 1978 y 1979 estudié Periodismo Deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay en Montevideo. Soy parte de El Guichonense desde junio de 2006, unos días antes del Mundial de Fútbol que se disputó en Alemania. Recuerdo que hicimos varias notas, aunque no estaba acreditado como periodista. Recuerdo que en esa oportunidad estuvimos en Salzburgo (Austria) y al exhibir nuestro carnet del semanario pudimos entrar a la casa de Mozart. Tuvimos la suerte de poder ver un partido en el estadio donde se disputó la final en Berlín (Ucrania frente a Túnez) y también pudimos ver a Italia – quien fue a la postre campeón del torneo- frente a República Checa en la ciudad de Hamburgo.

LA PRIMERA VEZ QUE USASTE EL CARNET DEL GUICHONENSE

2) Para la Copa América de Venezuela en 2007, tramitamos como corresponde nuestra acreditación y pudimos cubrirla en su totalidad. Vimos los seis partidos de Uruguay (obtuvo el cuarto puesto) y la final en la que Brasil derrotó a Argentina.

Y DESPUÉS

De ahí en más cubrimos el Mundial Sub 20 de Egipto en 2009, el Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa de las Confederaciones en 2013 y el Mundial 2014 ambos en Brasil. A nivel continental cubrimos la Copa América de Argentina 2011 (Uruguay campeón) y la de Chile en 2015. También estuvimos presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Desde 2007 que cubrimos para el semanario todas las Eliminatorias para los Mundiales, la Copa Libertadores (cubrimos en 2008 la final entre Liga de Quito frente a Fluminense en 2008 en Río de Janeiro y la final de 2011 entre Santos y Peñarol en Sao Paulo). También hemos cubierto partidos de la Copa Sudamericana en Uruguay y en el exterior.

VAS COSECHANDO AMIGOS

3) Hemos hecho muchos amigos en estos viajes, con los cuales nos seguimos viendo o nos escribimos: Juan Vasle periodista argentino radicado en Eslovenia, nuestro amigo Andranik de Rusia, Leo Goyen periodista de Paso de los Toros radicado en España, Gerardo Debali de La Prensa de Piriápolis, Abdalah Elsawauisy de Egipto, Bilal Nassour de El Líbano, Yalis Fontes de Rocha, Javier De León de Montevideo, entre otros. Todos estos amigos que hemos hecho gracias al fútbol nos hemos reencontrado además en varios torneos.

GUICHONENSES POR EL MUNDO

4) Hemos encontrado a varios guichonenses en esos viajes, incluso personas que al tomar conocimiento que escribimos para el semanario, nos han mandado saludos para Fabián, para Mercedes, para David Helguera, para Walter Tirelli, para el Sapito Márquez entre otros.

ESTUVISTE CON GRANDES GLORIAS

5) He entrevistado gente muy famosa entre los que destaco a cinco campeones mundiales: Alcides Ghiggia en Sao Paulo, Gerson, Moacir , Giuseppe Bergomi y Alessandro Del Piero en Río de Janeiro. También a Chilavert y Junior en Sudáfrica, Enrique Macaya Márquez y Quique Wolf en Brasil 2014.

FALTAN COSAS

6) Siempre a uno le queda algún sueño que cumplir, me gustaría ver a algún equipo uruguayo jugar el Mundial de Clubes y cubrir algún día una final de la Champions League.

OBSTACULOS

7) Este año he tenido dos frustraciones: el club Huracán de Parque Patricios no nos concedió la acreditación para el partido ante Peñarol el mes pasado por la Copa Libertadores y el Comité Olímpico Uruguayo no nos acreditó para los Juegos Olímpicos de este año en Río de Janeiro “por no tener cupo para El Guichonense” y nos puso en una interminable lista de espera.

OTRAS BUENAS

8) Pero no todas son malas: dentro de un mes vamos a estar en Estados Unidos cubriendo para El Guichonense la Copa América Centenario. Ya el Comité Organizador nos ha notificado que ha sido aceptada nuestra solicitud de acreditación, por lo que estamos ultimando detalles de nuestro viaje.

ALGUNA HISTORIA

9) Dentro de las cosas lindas recordamos que vivimos partidos del Mundial Sub 20 en Egipto con nuestro amigo fallecido Alfonso Lodeiro, oriundo en Guichón. Nos han hecho reportajes en español, inglés y portugués, la BBC de Londres nos hizo una pregunta luego de la “mordida” de Suárez frente a Italia y les contestamos “Por qué no hablamos del partido”, aunque esa cosa no fue linda. Ese día nos pusimos a llorar cuando Godin anotó el gol de la victoria. Es emocionante también cantar el himno uruguayo en otro país.

DIDIER, ya no es un amigo de Fabián y Mercedes, es un tipo que es amigos de todos los guichonenses ya que nos cuenta, nos traslada con sus historias, con sus imágenes a lugares que la inmensa mayoría no podremos jamás conocer.

EL GUICHONENSE DICE GRACIAS HERMANO, Y LA COPA AMERICA EN ESTADOS UNIDOS SE VESTIRÁ DE CELESTE, PORQUE DIDIER SERÁ PARTE DE ESTA SELECCIÓN DE TODOS.